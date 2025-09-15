تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 15-09-2025

تقدم قليلاً سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بنجاحه في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه حرية أكبر لاستهداف مقاومات جديدة، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 8-12 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (8-12 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل