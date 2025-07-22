شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا دار في أول اتصال هاتفي بين بابا الفاتيكان والرئيس الفلسطيني؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين، تطرّقا خلالها إلى الحرب في قطاع غزة وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد الفاتيكان.

وهذه أول محادثة بين عباس والبابا لاوون الرابع عشر.

وقال الفاتيكان في بيان إن "الحبر الأعظم جدد دعوته إلى الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي"، مشددًا على "ضرورة حماية السكان المدنيين والأماكن المقدسة، وعدم اللجوء إلى القوة بصورة عشوائية، ومنع التهجير القسري للسكان".

وأضاف البيان "نظرًا إلى الوضع الإنساني المأساوي أكد البابا ضرورة تقديم المساعدة الطارئة للأشخاص الذين يعانون تبعات الصراع، والسماح بدخول المعونات الإنسانية بالشكل المناسب". الفاتيكان يعترف بدولة فلسطين وجاء الاتصال بعد محادثة جرت الجمعة بين البابا ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، غداة ضربة إسرائيلية طالت الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص.

وأدان البابا "همجية" الحرب في غزة، مجددًا دعوته إلى حل سلمي.

وكان الفاتيكان الذي يدعم حل الدولتين، اعترف بدولة فلسطينية من خلال توقيع اتفاق في عام 2015، ليكون بذلك من أوائل الدول في أوروبا التي تفعل ذلك.

