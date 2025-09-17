الصومال استراتيجية جديدة لمواجـهة الإرهاب

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (الاتحاد)

يشهد الصومال تطورات متسارعة على المستويين الأمني والعسكري، حيث تتقاطع جهود التخطيط مع عمليات ميدانية تستهدف معاقل حركة الشباب الإرهابية. وفي مقديشو، صادق وزيرا الدفاع والأمن الداخلي، بمشاركة مستشار الأمن القومي وشركاء دوليين، على استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة العبوات الناسفة محلية الصنع، والتي تُعد السلاح الأكثر فتكاً في يد حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

وأكد وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلم فقي، خلال الاجتماع المشترك أن الخطة تمثل حجر زاوية في تعزيز قدرات القوات المسلحة، مشدداً على أن نجاحها يتطلب وحدة المؤسسات الأمنية وتعاون المجتمع الدولي في مجال التدريب والدعم الفني. وتشمل الاستراتيجية تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتكثيف برامج التوعية المجتمعية، وبناء القدرات داخل أجهزة الأمن، في مسعى للحد من الهجمات التي استهدفت المدنيين والكوادر العسكرية على حد سواء. ميدانياً، زار قائد القوات البرية، بلدة «الدير» في جلجدود بعد معارك عنيفة صدت خلالها القوات الحكومية والقوات المتحالفة معها هجوماً واسعاً لحركة «الشباب».



وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 70 عنصراً من الحركة، في حين قُتل 6 جنود وجُرح 14 آخرون، حسبما نقلت مصادر إعلامية صومالية محلية.