مدير تقني مكة وعميد تقنية الطائف يكرمان عسيري وسليم نظير جهودهما

كما قدم عميد الكلية التقنية بالطائف الأستاذ / خالد بن سعيد الغامدي درعين تقديرين لهما نظير تلك الجهود .
من جهته عبر المهندس محمد والدكتور حمدي عن عظيم شكرهما وتقديرهما على هذا التكريم الذي سيكون وسام فخر واعتزاز في مسيرتهما العلمية والعملية .
من جهته أشار عميد الكلية التقنية بالطائف أن الكلية ممثلة في وحدة الصحة والسلامة المهنية كان لها السبق كأول جهة على مستوى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومن أوائل الجهات التي تفعل مبادرة مشروع معاذ وتحصل على شهادة الامتثال الممنوحة من هيئة الهلال الأحمر السعودي .
من جهته أوضح رئيس وحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية أن هذه التجربة الريادية التي انطلقت من الطائف شكلت نموذجا متميزا حيث تم تعميمها على جميع منشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة لتصبح مرجعا وطنيا في تعزيز ثقافة السلامة الإسعافية وبناء بيئة تدريبية آمنة قادرة على الاستجابة الفعالة الطواريء .
