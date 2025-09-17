شكرا لقرائتكم خبر عن لدن للاستثمار السعودية توقع اتفاقية تطوير عقاري مع الوطنية للإسكان بقيمة 446 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت عملة البيتكوين بشكل طفيف يوم الأربعاء، لتستقر بعد مكاسب الأيام الأخيرة، مع تركيز المتعاملين على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة المرتقب صدوره لاحقًا اليوم، بحثًا عن إشارات أوضح على توجهات السياسة النقدية وأداء الاقتصاد الأميركي.



وكانت أكبر عملة مشفّرة في العالم قد سجلت يوم الثلاثاء أعلى مستوى في قرابة شهر بعدما عوضت بعض خسائرها التي تكبدتها في أواخر أغسطس. كما استفادت العملات الرقمية عمومًا هذا الأسبوع من تحسن شهية المخاطرة مع رهانات الأسواق على خفض وشيك للفائدة الأميركية. غير أن المكاسب تقيّدها شكوك متزايدة بشأن استراتيجيات الخزينة المؤسسية تجاه الأصول الرقمية.



سجلت بتكوين ارتفاعًا بنسبة 0.5% إلى 116,552 دولارًا بحلول الساعة 01:23 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي (05:23 بتوقيت غرينتش).



قرار الفيدرالي… وترقب تصريحات باول



من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في ختام اجتماعه اليوم الأربعاء، بينما يراهن بعض المتعاملين على خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.



وتعززت هذه التوقعات بفعل مؤشرات متزايدة على تباطؤ سوق العمل الأميركي، وهو عامل رئيسي دفع الفيدرالي للتفكير في تيسير السياسة النقدية. إلا أن علامات استمرار التضخم المرتفع أبقت الأسواق في حالة ترقب بشأن رؤية الفيدرالي للمستقبل.



وحذر رئيس الفيدرالي جيروم باول مرارًا من التداعيات التضخمية للرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، ومن المتوقع أن يكرر هذه المخاوف في كلمته مساء اليوم.



ورغم ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة الأميركية عادةً ما يصب في صالح الأصول المشفّرة، إذ يفتح المجال أمام سيولة إضافية تتجه نحو الأسواق عالية المخاطر. تجدر الإشارة إلى أن دورة الصعود الكبرى لبتكوين في عام 2021 كانت مدفوعة بالسياسة النقدية شديدة التيسير بعد جائحة كورونا.



تراجع احتياطيات البيتكوين على المنصات وارتفاع مستويات العملات المستقرة



أظهرت بيانات كريبتو كوانت (CryptoQuant) أن كمية البيتكوين المحتفظ بها على منصات التداول المركزية هبطت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 2023، في إشارة إلى نقل المزيد من العملات إلى محافظ خاصة بعيدًا عن التداول النشط، وهو ما يقلل من ضغوط البيع المحتملة.



كما أظهرت البيانات ارتفاع أرصدة العملات المستقرة على المنصات، ما يعكس تراكم السيولة الجاهزة للاستثمار، وهو ما قد يمهد لعمليات شراء إضافية ويدعم مكاسب السوق خلال الأيام المقبلة.



سيناريوهات محتملة لمسار البيتكوين



المحلل تيد بيلوز وضع تصورين رئيسيين لمستقبل حركة السعر بعد قرار الفيدرالي:



السيناريو الأول: تراجع مضبوط قبل صعود جديد



قد تهبط بتكوين نحو مستوى 104,000 دولار مع استيعاب الأسواق لخفض الفائدة. ويُنظر إلى هذا التراجع على أنه "تصحيح صحي" يطهر السوق من المضاربين ضعاف المراكز والرافعة المالية المفرطة، قبل استئناف اتجاه صعودي أقوى، حيث يُعتبر هذا المستوى دعمًا محوريًا لإعادة الزخم للمشترين.



السيناريو الثاني: فجوة عقود CME عند 92,000 دولار



في رؤية أكثر تشاؤمًا، قد تنزلق بتكوين أعمق لتقترب من مستوى 92,000 دولار، وهو نطاق يتوافق مع فجوة غير مكتملة في عقود بورصة شيكاغو (CME)، والتي غالبًا ما تجذب الأسعار خلال دورات التصحيح. ورغم أن مثل هذا التراجع قد يضغط على المعنويات، إلا أنه قد يمهد لمرحلة صعود قوية لاحقة تقود بتكوين إلى قمم تاريخية جديدة بعد اكتمال التصحيح.



التوجه طويل الأجل يظل صعوديًا



ورغم الحذر قصير الأجل، يظل المحللون بمن فيهم بيلوز متفائلين بأن بتكوين تسير في إطار دورة صعودية أوسع. وحتى إذا أثار قرار الفيدرالي بعض الاضطراب، فإن معظم التوقعات ترى أن أي تراجع محتمل سيكون مجرد محطة على طريق تسجيل مستويات قياسية جديدة لاحقًا في 2025.



بالنسبة للمستثمرين، تبقى المعادلة الأساسية: ليس السؤال هل ستتراجع بتكوين، بل مدى سرعة تعافيها بمجرد أن تستوعب الأسواق تحركات الفيدرالي.