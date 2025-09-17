صندوق IBIT التابع لبلاك روك يستحوذ على 1810 بيتكوين: التفاصيل

واصل صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك، أحد أكبر مديري الأصول في العالم، تعزيز استثماراته في البيتكوين، بعد أن استحوذ على 1810 بيتكوين يوم أمس 16 سبتمبر، بقيمة تقارب 209.2 مليون دولار.

يأتي هذا التحرك في إطار توسّع استراتيجي من قبل المؤسسات المالية الكبرى في سوق العملات الرقمية، ويؤكد مجددا على ثقة المستثمرين المؤسسات المتزايدة في البيتكوين كأصل مالي قابل للإدراج ضمن محافظ استثمارية طويلة الأجل.

يُعد IBIT من أبرز صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) المعتمدة في الولايات المتحدة، والتي تم إطلاقها مطلع عام 2024، ومنذ ذلك الحين سجّل تدفقات مستمرة، ما يعكس طلب قوي من الأسواق التقليدية على التعرض المنظم للبيتكوين.

كما يُنظر إلى هذه الخطوات باعتبارها جزء من تحول أوسع في موقف المؤسسات المالية تجاه العملات المشفرة، خاصة في ظل تزايد القبول التنظيمي، وتحسن البنية التحتية للأسواق، واعتبار البيتكوين وسيلة تحوط محتملة ضد التضخم والتقلبات الجيوسياسية.

استمرار مثل هذه الاستثمارات قد يساهم في تقليص الفجوة بين أسواق المال التقليدية والبلوكشين، ويزيد من نضج سوق العملات الرقمية، مع احتمالية تأثير ملموس على ديناميكيات العرض والطلب خلال الدورة الحالية.

