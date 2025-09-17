الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشيد بجمال كيت ميدلتون عند استقبالها والأمير ويليام له وزوجته

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 03:22 مساءً - استقبل الأمير ويليام Prince William وكيت ميدلتون Kate Middelton الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump وزوجته ميلانا ترامب Melania Trump، فور وصولهما على متن الطائرة الرئاسية لقصر وندسور، ليبدآ زيارتهما التاريخية للمملكة المتحدة التي تُعد الثانية له كرئيس أمريكي، حيث جاءت الأولى عام 2019 في عهد الملكة إليزاليث.

دونالد ترامب يصف كيت ميدلتون بـ الجميلة

View this post on Instagram A post shared by HELLO! Magazine (@hellomag)

صافح الرئيس الأمريكي دوزوجتهوكيت ميدلتون، التي وصفهابـ "الجميلة" أثناء مصافحته لها، حيث انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي للرئيس وزوجته وهما يصلان وفي استقبالهما أمير وأميرة ويلز، وتبادلوا أطراف الحديث.

وقد ظهرت ميلانيا ببدلة رمادية داكنة أنيقة، مع حذاء بكعب عالٍ من جلد الغزال وقبعة صوفية بنفسجية اللون. بينما اختارت أميرة ويلز فستانًا باللون النبيتي، أكملته بقبعة ودبوس ريش رقيق.

بعد استقبال الأمير ويليام وكيت ميدلتون، سيتم اصطحاب الرئيس الأمريكي وزوجته إلى مراسم الاستقبال الرسمية، في جزء آخر من قصر وندسور، حيث سيستقبلهما الملك تشارلز والملكة كاميلا- التي غابت عن جنازة دوقة كينت أمس، بسبب إصابتها بالتهاب حاد في الجيوب الأنفية- في مراسم استقبال رسمية. وسيشارك في هذه المراسم رئيس الوزراء، السير كير ستارمر، ووزيرة الخارجية، إيفيت كوبر.

يتبع ذلك موكب عربة تجرها الخيول عبر قصر وندسور، مع عزف النشيدين الوطنيين للمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وسيرافق فوج الفرسان الملكي موكب العربات.

وعند الوصول إلى القلعة، سيُعزف النشيد الوطني مرة أخرى. وستنضم إلى حرس الشرف فرقة موسيقية من حرس المشاة، وسيُصطحب الملك تشارلز والملكة كاميلا ودونالد وميلانيا ترامب إلى منصة مرتفعة قبل أن يتفقد الرئيس الأمريكي والملك حرس الشرف. بعد ذلك، سيشاهدون جميعًا عرضًا عسكريًا لفرقة الملك من سلاح المدفعية الملكية، وسلاح الفرسان الملكي، وحرس الشرف المشاة.

إلى جانب الملك والملكة ورئيس الوزراء، سيشاهد الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى عرضًا عسكريًا مميزًا قبل الاستمتاع بعرض جوي يتضمن فرقة السهام الحمراء.

زيارة دونالد ترامب التاريخية للمملكة المتحدة

يُعد ترامب أول رئيس أمريكي منتخب في العصر الحديث تتم دعوته مرتين لزيارة المملكة المتحدة، حيث كانت الأولى في عهد الملكة إليزابيث عام 2019. وقد دعا الملك تشارلز؛ ترامب لزيارة دولة ثانية في وقت سابق من هذا العام. في 27 فبراير، قدّم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رسالة من الملك، 76 عامًا، إلى ترامب، وقبل ترامب الدعوة على الفور.

وقال رئيس الوزراء آنذاك: "هذا أمرٌ مميزٌ حقًا. لم يحدث هذا من قبل؛ إنه أمرٌ غير مسبوق".

