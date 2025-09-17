خاص من فينيسيا.. المخرج كينت جونز: ويليم دافو كان خياري الأول لبطولة فيلم Late Fame

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 03:22 مساءً - في لقاء حصري مع "الخليج 365" من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ82، تحدّث المخرج والناقد السينمائي الأمريكي كينت جونز Kent Jones عن فيلمه الجديد Late Fame الذي عُرض ضمن قسم Orizzonti (آفاق)، وكشف عن كواليس اختياره للنجم ويليم دافو Willem Dafoe لبطولة العمل.

من رواية شنتسلر إلى الشاشة

استهل جونز حديثه موضحاً كيف وصل النص إليه: "سامي بيرتش كتبت المعالجة، وتواصلت معي بام كوفلر من شركة Killer Films وسألتني إن كنت أقرأ نصوصاً كتبها آخرون. قرأت النص ثم عدت إلى قراءة رواية آرثر شنتسلر، وأُعجبت بها كثيراً. نص شنتسلر حاد وساخر، لكن معالجة سامي كانت أكثر انفتاحاً على الإنسانية، وهذا ما جذبني لتطويره."

تأثير وسائل التواصل الاجتماعي

وعن الرسالة التي يقدمها الفيلم عن تأثير آراء الآخرين، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، قال جونز: "كان هذا العنصر مهماً بالنسبة لي. أردت أن أظهر أن الشخصيات تدّعي مقاومة وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها في الحقيقة واقعة تحت تأثيرها. لم أرد السخرية من مستخدمي هذه المنصات، بل أن أعكس المفارقة: محاولة المقاومة مع الانجراف في الوقت نفسه."

View this post on Instagram A post shared by mk2 films (@mk2films)

ويليم دافو كان الخيار الأول

وعن اختياره لويليم دافو لتجسيد شخصية الشاعر إد ساكسبرغر، كشف جونز: "نعم، كان خياري الأول. في مرحلة ما من كتابة الشخصية شعرت أنها يمكن أن تكون هو، حين جاء إلى نيويورك شاباً ليدرس المسرح. في الفيلم، شخصية إد تعيش حالة صراع بين ماضيها الفني وواقعها الحالي، وهذا جزء من تجربة ويليم الحياتية."

كما أشاد جونز بأداء جريتا لي في دور غلوريا، معتبراً أن شخصيتها تمثل الطموح الذي يوشك أن ينفد وقته: "غلوريا تعمل بجد وهي موهوبة، لكنها تريد أن تصبح شيئاً ربما لم يعد ممكناً."

استحضار روح نيويورك القديمة

وتحدث جونز عن رغبته في تصوير نيويورك بروح مختلفة: "أردت أن أصنع فيلماً يستجيب للمدينة كما أعرفها وأعيشها، لا كما تُصوَّر عادة اليوم.

وأضاف: "لم أكن شاعرًا، لكن أقرب أصدقائي كان شاعرًا. وهو يظهر في الفيلم في المشهد الأخير، جالسًا يقرأ كتابًا أثناء الجدال. اسمه بيتر غيزي، والفيلم مُهدى إليه. كل ما أعرفه عن الشعر يأتي من علاقتي به، وكل ما يعرفه هو عن السينما يأتي من علاقته بي. في ذلك الوقت كانت سوهو مختلفة جدًا، وكذلك إيست فيليدج. كان هناك مشهد خصب يجتمع فيه الفنانون ويتأثر بعضهم ببعض. الموسيقى، والسينما إلى حدّ ما، والشعر، والمسرح كانوا يلتقون جميعًا في انفجار إبداعي واحد. أذكر أنني كنت أمشي في سوهو منتصف الثمانينيات وفجأة شعرت أن كل شيء انتهى. كانت سوهو مأهولة بالفنانين، أما اليوم فعليك أن تكون مليارديرًا لتعيش هناك، حيث انتشرت العلامات التجارية الفاخرة. لكن هذا ما أردت استحضاره في الفيلم، لا النوادي بل روح تلك المرحلة."



https://www.instagram.com/p/DNqJKJNu67U/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNqJKJNu67U/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNqJKJNu67U/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

شخصيات واقعية وغير مثالية

وعن شخصية إد ساكسبرغر وتعاطف الجمهور معه، قال: "لا أحب الأفلام التي تجعل كل الشخصيات محبوبة أو العكس تماماً. أردت أن يكون إد شخصية معقدة، قاسية أحياناً وصادقة أحياناً أخرى. ويليم ممثل شجاع لا يخشى أن يذهب إلى مناطق صعبة ويقدّم شخصيات غير مثالية."

وجوه مسرحية شابة

وختم جونز بالحديث عن اختياره لمجموعة الشبان في الفيلم: "أردت مجموعة متماسكة وكأنهم فريق واحد، وكلهم تقريباً يأتون من خلفية مسرحية. وجودهم معاً أضاء الفيلم بطاقة وحيوية كبيرة."

قصة فيلم Late Fame وأبطاله

وتدور قصة الفيلم حول الشاعر النيويوركي الأسطوري إد ساكسبرغر، الذي تثير أعماله المنسية اهتمام مجموعة من الفنانين الشباب، لتعيد إليه شغفه الإبداعي وتضعه في مواجهة مع ماضيه وحاضره. الفيلم من بطولة ويليم دافو في دور إد ساكسبرغر، وجريتا لي في دور غلوريا، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة الصاعدة التي أضافت للفيلم طاقة جديدة وحضوراً جماعياً لافتاً.

تابعي المزيد... خاص من فينيسيا.. المخرج مارك جينكين: لا أتخيل Rose of Nevada بدون جورج ماكاي وكالوم ترنر

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».