لوكسمبورغ تقرر الاعتراف بدولة فلسطين

ابوظبي - سيف اليزيد - لوكسمبورغ (الاتحاد، وكالات)

أعلن لوك فريدن، رئيس الوزراء في لوكسمبورغ، وكزافييه بيتيل، وزير الخارجية، أمام لجنة برلمانية، اعتزام حكومة لوكسمبورغ الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة من المتوقع أن تُحسم رسمياً خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية شهر سبتمبر الجاري بالتنسيق مع دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبلجيكا. وعند وصوله أمس، إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أكد وزير الخارجية كزافييه بيتيل، تصريحات رئيس الوزراء لوك فريدن، التي أدلى بها أمس الأول، عقب اجتماع مغلق مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في دوقية لوكسمبورغ الكبرى.

وأكد فريدن «نحن مقتنعون بأن حل الدولتين سيتيح تحقيق سلام دائم في المنطقة». وأوضح «لن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، لكنها خطوة تُثبت أن هذا الحل لا يزال ممكناً». وأضاف «لهذا السبب، تعتزم حكومة لوكسمبورغ الانضمام إلى أولئك الذين يعترفون بدولة فلسطين خلال مؤتمر حل الدولتين الذي سيُعقد الأسبوع المقبل».