شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يحذر: آخر شرايين الحياة لسكان غزة على شفا الانهيار والان نبدء بالتفاصيل

إعاقة النظام الانساني

أول محادثة بين عباس والبابا لاوون

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن صدمته جراء المعاناة الانسانية في غزة، محذرًا من أن "آخر شرايين الحياة" لسكانه أصبحت على شفا الانهيار.وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك إن "آخر الشرايين التي تبقي السكان على قيد الحياة على شفا الانهيار".أضاف: "يدين الأمين العام بشدة العنف المتواصل، بما في ذلك إطلاق النار وقتل وإصابة الأشخاص الذين يحاولون الحصول على طعام لعائلاتهم".وتابع دوجاريك: "يشير الأمين العام الى أن تكثيف الأعمال العدائية في الأيام الأخيرة يأتي في وقت تجري إعاقة النظام الانساني وتقويضه وتهديده".وتطرق الى أوامر الاخلاء الجديدة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لبعض أنحاء منطقة دير البلح وسط القطاع "حيث عشرات الآلاف من الأشخاص".وأكد أنها "تدفع الناس الى مزيد من ظروف اليأس والتهجير الاضافي، وتقيّد قدرة الامم المتحدة" على إيصال المساعدات.

أجرى بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين، تطرّقا خلالها إلى الحرب في قطاع غزة وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد الفاتيكان.

وهذه أول محادثة بين عباس والبابا لاوون الرابع عشر.

وقال الفاتيكان في بيان إن "الحبر الأعظم جدد دعوته إلى الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي"، مشددًا على "ضرورة حماية السكان المدنيين والأماكن المقدسة، وعدم اللجوء إلى القوة بصورة عشوائية، ومنع التهجير القسري للسكان".

وأضاف البيان "نظرًا إلى الوضع الإنساني المأساوي أكد البابا ضرورة تقديم المساعدة الطارئة للأشخاص الذين يعانون تبعات الصراع، والسماح بدخول المعونات الإنسانية بالشكل المناسب".