شكرا لقرائتكم خبر عن هل كان ترامب يعلم بالغارات الإسرائيلية على سوريا؟ توضيح مفاجئ من البيت الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب فوجئ بالغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا الأسبوع الماضي، وسارع إلى الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لسؤاله عنها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحفي إن ترامب "فوجئ بالقصف في سوريا".

وأضافت أن ترامب "سارع إلى الاتصال برئيس الوزراء لمناقشة هذه الأوضاع".

وأضافت: "فيما يتعلق بسوريا، شهدنا تراجعًا في التصعيد".

معارك دامية في السويداء

ومطلع الأسبوع الماضي قصفت طائرات الاحتلال وحدات من الجيش السوري في مدينة السويداء جنوب سوريا، وكذلك مراكز عسكرية في دمشق، في غارات قالت إسرائيل إنها شنتها بهدف الضغط على الحكومة السورية لسحب قواتها من المدينة ذات الغالبية الدرزية والتي دارت فيها معارك دامية.

وبوساطة من الولايات المتحدة اتفقت سوريا وإسرائيل مساء الجمعة على وقف إطلاق النار.