شكرا لقرائتكم خبر عن الدبلوماسية تحارب لتحرير البلاد.. وزير الداخلية: قوة لبنان بوحدة أبنائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أن "قوة لبنان بوحدة أبنائه، وبقدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل التراب اللبناني بقواها الذاتية حصراً".



وأوضح أن قوة لبنان تكون بالعمل الدبلوماسي الدؤوب لتحرير كل شبر من أرض الجنوب، وبإعادة الإعمار والالتزام بالإصلاحات والشفافية والمحاسبة، توصلاً إلى بناء دولة تليق باللبنانيين، تحفظ كرامتهم، وتصون حقوقهم، وتستعيد ثقتهم بمؤسساتهم.



جاء هذا خلال كلمة الحجار في حفل تخريج الدفعة الأولى من المشاركين في الدبلوم المهني في الدراسات البلدية في جامعة سيدة اللويزة.