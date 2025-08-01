شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء إيطاليا تبحث مع الرئيس التونسى "خطة ماتى" والطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلونى بزيارة رسمية إلى تونس الخميس، حيث التقت بالرئيس التونسي قيس سعيد.

وركزت الزيارة على "خطة ماتي" لإفريقيا التي أطلقتها حكومة ميلوني وسميت تيمنا بالراحل إنريكو ماتي مؤسس شركة الطاقة الإيطالية "إيني"، بهدف تعزيز الشراكات مع الدول الإفريقية في مجالات الزراعة والطاقة.

وسعت خلال الزيارة إلى تعزيز التعاون الثنائي خصوصا في ما يتعلق بجهود مكافحة الهجرة غير النظامية ودعم التنمية المستدامة في المنطقة.

وحسب وكالة ''آكي'' الإيطالية للأنباء نقلا عن مذكرة صادرة عن الحكومة الإيطالية، فقد نوه الرئيسان بالمستوى الممتاز للتعاون الثنائي بدءا بالتقدم المحرز في مشاريع "خطة ماتي" لإفريقيا، كما تطرقا للإعلان المشترك بشأن أنشطة التعاون الإنمائي الذي تم توقيعه في جانفي الماضي.

وتم خلال اللقاء أيضا التركيز على قطاعي المياه والزراعة، وتحديدا مشروع تانيت (TANIT) لاستخدام مياه الصرف الصحي لاستصلاح الأراضي الزراعية وإنشاء مركز إقليمي للتدريب الزراعي، وفق المصدر ذاته.

واستعرض سعيد وميلوني كذلك التعاون التونسي الإيطالي بشأن قضايا الهجرة والالتزام المشترك بمكافحة شبكات الاتجار بالبشر الإجرامية مع تعزيز طرق الهجرة القانونية، بما في ذلك في سياق "عملية روما".

و تناول النقاش التعاون التونسي الإيطالي في قطاع الطاقة وتمت الإشارة إلى أن إيطاليا وتونس تعدان مركزين استراتيجيين لربط إمكانات إنتاج الطاقة في إفريقيا بالطلب المتزايد في أوروبا.

وفي هذا السياق، جددت ميلوني التزام إيطاليا بتشييد خط الكهرباء (ELMED) وهو بنية تحتية استراتيجية لإيطاليا وتونس والقارة الأوروبية.

ويشهد هذا المشروع التزام القطاع الخاص الإيطالي بإنتاج الطاقة المتجددة في تونس.