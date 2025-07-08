شكرا لقرائتكم خبر عن الشاى أم القهوة.. ما المشروب الصباحى الأفضل لصحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

بالنسبة للكثيرين لا يكتمل روتين الصباح دون تناول مشروب يحتوى على الكافيين، ويُعد الشاى سواء كان عاديا أو مضافًا إليه الحليب أو الشاى الأخضر أو القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، فكل منها يتميز بنكهات فريدة، وأهمية ثقافية، وفوائد صحية واسعة، فسواء كنت من محبى القهوة أو الشاى، فإن فهم آثارهما على الجسم سيساعدك على اتخاذ خيارات أكثر وعيًا بشأن مشروبك اليومى، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ويعد القهوة والشاى غنيّان بمضادات الأكسدة، مما يُقدّم فوائد جمّة لدعم صحة الدماغ والقلب، وتعزيز عملية الأيض، وتعزيز وظائف المناعة، ويعتمد الخيار الأمثل على حساسية جسمك للكافيين، واحتياجاتك الصحية، ومستويات طاقتك، والأمر يتعلق بشعورك تجاه كل مشروب، سواءً كنت تُفضل القهوة أو الشاي، ويُمكن أن يكون كلاهما جزءًا من روتين صحي عند تناولهما بوعي.

أنواع الشاى الشائعة

سواء كان الشاي العادى أو الشاي باللبن أو الشاي الأخضر، فكلها تحتوى على مكون أساسى وهو البوليفينول، الذي يعمل كمضاد للأكسدة، ويُقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية التي تدعم صحة الدماغ والوظائف الإدراكية.

مكونات القهوة

تُحضّر القهوة من حبوب البن المحمصة والمطحونة، ويختلف تركيبها باختلاف طريقة التخمير ودرجة التحميص وعملية الطحن، ومن أهم مكوناتها الكافيين الذي يعزز اليقظة ويرفع مستويات الدوبامين، ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهاب وحماية خلايا الدماغ.

الفوائد الصحية للشاى

الشاي ليس مجرد مشروب مهدئ، فهو يحتوي على العديد من المركبات التي تعزز الصحة..

يخفض ضغط الدم والكوليسترول.

يقلل من التهاب الجسم.

يحسن حساسية الأنسولين واستقلاب السكر.

يمنع التدهور المعرفي ومشاكل الذاكرة.

يوفر مضادات الأكسدة لمحاربة الجذور الحرة.

يقدم الشاي الأخضر والأسود والحليب مزايا فريدة بناءً على طرق معالجتها، بينما يستخدم شاي الأعشاب البذور والجذور والفواكه للحصول على فوائد صحية مختلفة.

الفوائد الصحية للقهوة

لا تعد القهوة مجرد معزز للطاقة الصباحية، بل إنها توفر أيضًا العديد من الفوائد الصحية طويلة الأمد.. على النحو التالى:

تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر من النوع الثانى.

تحمي من أمراض الدماغ مثل مرض باركنسون.

تخفض مستويات السكر في الدم مؤقتًا.

تقلل من التهاب الجسم.

تعزز إنتاج الدوبامين، مما يحسن المزاج والقدرات العقلية.

المخاطر المحتملة للإفراط في تناول الشاي والقهوة

يعتبر كلا المشروبين آمنين عادةً إذا تم استهلاكهما باعتدال، ومع ذلك، فإن الإفراط في الاستهلاك (خاصة مع القهوة) يمكن أن يسبب آثارًا جانبية، ويمكن أن تحمل القهوة بعض المخاوف بشأن الآثار الجانبية المحتملة، بما في ذلك التهيج وفرط النشاط والقلق ومشاكل النوم والصداع والرعشة، وخاصة عند تناولها بكميات مفرطة، كما يمكن أن تكون هذه الآثار الجانبية أكثر أو أقل خطورة وفقًا لطبيعة كل شخص، وذلك يعتمد في المقام الأول على حساسية الكافيين والكمية المستهلكة، ويعتبر الشاي أقل خطورة مع الاستهلاك المعتدل، ويحتوى الشاي على الكافيين أيضًا، ولكن ليس بقدر القهوة (مستويات الكافيين تعتمد على نوع الشاي المحدد).

كيف تؤثر طرق التحضير على العناصر الغذائية للشاي والقهوة

الشاي التقليدي أو الأسود.. يحتفظ بمحتواه العالى من البوليفينول.

الشاي بالحليب.. قد يؤدي الجمع بين الشاي ومنتجات الألبان إلى منع امتصاص مضادات الأكسدة.

القهوة.. يؤثر البن المحمص والمطحون على المذاق ومحتوى الكافيين والتركيب الكيميائي، كما تؤثر طرق التخمير على المحتوى النهائي لمضادات الأكسدة والمحتوى الغذائي.