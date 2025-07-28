شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بالحبوب المحمصة.. كيف تساعد القهوة الخضراء على انقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

شرب القهوة الخضراء بانتظام لها فوائد صحية، حيث تُعرف بغنى محتواها من المركبات النباتية المُعززة للصحة، ولها فوائد مذهلة، تشمل فقدان الوزن والتحكم فيه، وفقا لموقع تايمز ناو.

القهوة الخضراء هي في الأساس حبوب قهوة عادية لم تُحمّص وتُحضّر نيئة، يُستخدم مستخلصها كمكمل غذائي، أو يُمكن تناولها كقهوة عادية، مع ذلك، لا يُشبه طعمها القهوة التي يشربها معظم الناس، إذ تتميز بنكهة أخف بكثير.

بحسب الخبراء، حتى التركيب الكيميائي للقهوة الخضراء يختلف تمامًا عن القهوة المحمصة. القهوة غنية بأحماض الكلوروجينيك، وهي مركبات ذات تأثيرات مضادة للأكسدة والالتهابات، تُعدّ القهوة الخضراء معززًا رائعًا لصحتك العامة.

كيف تساعد القهوة الخضراء في خسارة الوزن؟

وفقًا للعديد من الدراسات، يُساعد شرب القهوة الخضراء مع الماء الساخن باستمرار على تقليل الوزن الإجمالي وتراكم الدهون بشكل ملحوظ.

وتُشير بعض الأبحاث إلى أن من يشربون القهوة الخضراء يفقدون من 3 إلى 5 كيلوجرامات أكثر ممن لا يشربونها.

يُقال أيضًا إن القهوة الخضراء تُحسّن نسبة كتلة الجسم الخالية من الدهون إلى كتلة الدهون، مع أنه يُفضّل استخدامها مع نظام غذائي متوازن وبرنامج تمارين رياضية، وليس كبديل لهما.

كما تعمل القهوة الخضراء على خفض سكر الدم ومنع تراكم الدهون، ووفقًا للدراسات، تُساعد القهوة الخضراء على خفض ضغط الدم المرتفع لدى بعض الأشخاص.مع أنه لم تُحدد الجرعات المُثلى من القهوة الخضراء لأيٍّ من الحالات، يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل البدء بتناولها.بفضل محتواها من حمض الكلوروجينيك، تُعدّ القهوة الخضراء مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، وتُساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي، الذي يُؤدي إلى الشيخوخة المبكرة والعديد من الأمراض المزمنة القاتلة مثل السرطان.

كما تُشير بعض الدراسات التي أُجريت على الحيوانات والنماذج المخبرية إلى أنها قد تُقلل الالتهابات، بل وتحمي الحمض النووي من التلف.

الآثار الجانبية للقهوة الخضراء

كما هو الحال مع قهوتك المحمصة العادية، تحتوي حبوب البن الأخضر أيضًا على الكافيين بشكل طبيعي.

مع أن تناول الكافيين باعتدال آمن وصحي لمعظم الناس، إلا أن الإفراط فيه قد يؤدي إلى أعراض سلبية كالقلق واضطرابات النوم، وحتى ارتفاع ضغط الدم.

وقد وجدت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أيضًا أن الجرعات اليومية من مستخلص القهوة الخضراء يمكن أن تسبب نقصًا كبيرًا في الكالسيوم في أنسجة العظام.

