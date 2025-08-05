فوائد كثيرة لشيالة الرضع والأطفال ولكن لا تغفلي أضرارها

فوائد شيالة الأطفال:

فوائد مذهلة لشيالة الطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 06:58 صباحاً - شيالة الأطفال أحد الأدوات التي تلجأ إليها معظم الأمهات لمساعدتهن في حمل الطفل الرضيع، كأحد أدوات تبسيط الحياة، وتسهيل التحرك، وذلك بارتداء أذرع الشيالة التي تشبه الحقيبة الكبيرة، وهناك إجماع على الفوائد الكثيرة ل، ولكن انتبهي الخليج 365 للأضرار، وهنا يؤكد الدكتور عمر مطاوع أستاذ طب الأطفال على ضرورة الأخذ ببعض الاحتياطات بداية من قواعد شرائها وحتى تأثيرها على الطفل ذاته.حمل الطفل بالقرب من جسد الأم يعزز الارتباط والترابط، ما يتيح للأمهات فهم احتياجات الأطفال الرضع بشكل أفضل، فلن يحتاج الطفل إلى الصراخ بصوت عالٍ لإخبارك بما يحتاج إليه.حاملة الأطفال تساعده على رؤية الكثير من الأشياء من حوله، من خلال التجول مع والدته في المنزل أو في الخارج، وهذا له الكثير من الآثار الإيجابية على ذكاء الطفل.يزيد من قدرة الطفل على تمييز الأشياء والتعرف على الألوان المختلفة، مما يجعل لديه العديد من الفرص للتفاعل بنشاط مع محيطه، والاستفادة من التجارب الحسية، واكتساب مهارة اللغة؛ بسماعك تتحدثين إلى الآخرين.ترك الرضيع في الشيالة له تأثيره على زيادة النشاط العضلي للأطراف السفلية، وتطوير حركة الوركين، مما قد يكون له تأثير إيجابي على نمو وتقوية عضلات الرقبة والصدر.ويمكن للأم من خلال الضغط اللطيف على بطن الطفل، مساعدته على تهدئة مشكلة الهضم، وتقليل أعراض الارتجاع وتسكين آلام البطن، كما أن التأرجح المنتظم تُرجع الطفل للأحاسيس التي كان يشعر بها في الرحم.

تابع: المساعدة على الرضاعة الطبيعية

شيالة تتيح للأم عمل شيء آخر

تلافي مخاطر الشيالة على الأطفال

حمالة تضمن عدم انحناء ظهر الطفل

تجنبي استخدام شيالة الأطفال التي تسمح بحمل الطفل من منطقة العانة دون دعم أسفل الفخذين، فهذا يجبر الوركين على عدم المحاذاة، ما قد يؤدي إلى مشاكل في النمو.

ابتعدي عن الشيالات التي تسمح للطفل بالانحناء أو التأرجح حتى لا تُشكل خطراً عليه، كما يمكن حمل الأطفال بظهر مقوس قليلاً، وليس منحنياً أو جامداً للغاية.

تخيري الحمالة المناسبة لمقاسات طفلك؛ الوضع السيئ للطفل في الشيالة، قد يؤدي إلى صعوبة تنفس الرضع الصغار بأمان، خاصةً عندما يسقط ذقنهم على صدرهم.

احذري العواقب المحتملة مثل: زيادة خطر الإصابة بخلل التنسج النمائي للورك، متلازمة الرأس المسطح، أو عضلات الرقبة المشدودة، وارتفاع درجة الحرارة وضعف دوران الهواء.

احتياطات لازمة لتجنب أخطار الشيالة

ضرورة ضمان سلامة طفلك مع الشيالة

التأكد من أن الناقل محكم وآمن، مع عدم وجود أي تراخٍ قد يؤدي إلى انزلاق طفلك

أن يكون وجه طفلك دائماً مرئياً، ورأس طفلك مرتفعاً بدرجة كافية على صدرك، ما يمكنك الانحناء بسهولة وتقبيل رأس الطفل.

التأكد من وجود فجوة مرئية دائماً بعرض إصبع واحد على الأقل بين ذقن طفلك وصدره؛ للسماح بتدفق الهواء بشكل صحيح.

استقامة ظهر الطفل أيضاً، وأن يكون وجهه في مواجهة الأم التي تحمله؛ لمراقبة الطفل بشكل أفضل.

الحفاظ على برودة طفلك أثناء حمله في الشيالة، خاصة أثناء الطقس الحار، لذلك اختاري الشيالات المصنوعة من أقمشة من القطن أو الكتان.

عدم استخدام شيالات الأطفال إلا بعد بلوغ الطفل 6 أشهر؛ لأن أربطة وعضلات الظهر تكون ضعيفة.

احرصي في السن الصغير على شراء الشيالة التي تيسر حمل الطفل نائمًا وكأنه في وضع الرضاعة وذلك للحفاظ على ظهر ومفصل فخذه، وهي مناسبة لوضع إرضاع طفلك.

بعد فترة اختاري الشيالة التي لا تكون قاعدتها عريضة للغاية؛ بحيث تحملين طفلك سواءً كان وجهه مقابلًا لوجهك أم لا، بطريقة لا تجعل زاوية انفراج مفصل فخذه كبيرة، وأن تكون أحزمتها عريضة لراحة كتفيك ورقبتك.

تسهل شيالة الأطفال الرضاعة الطبيعية؛ لأنها توفر بعض الراحة، وكذلك الحرية، كما أن التقارب والتلامس الجلدي مع الجلد يشجعان على إنتاج هرمون الأوكسيتوسين المسؤول عن إفراز الحليب.الأم من خلال حمل طفلها يمكنها ممارسة بعض التمارين اللطيفة على مدار اليوم، ما يزيد من نشاطها وحرق السعرات الحرارية، وتقوية العضلات، خاصة في القلب والظهر والذراعين.شيالة الأطفال تعد حاجزاً من الحماية بين الرضيع وأخطار محتملة في المناطق المزدحمة، كما أنها تجعل من الممكن للوالدين مراقبة أطفالهم عن كثب.حاملة الأطفال تحفظ استقامة ظهر ورأس الطفل، بدلاً من الانحناء، ما يعمل على سلامة العمود الفقري والجمجمة للطفل، عكس الأطفال الذين ينامون على وسائد عالية، أو أن أمهاتهم تعانقهم بطريقة غير لائقة.* ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.