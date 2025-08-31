طفلكِ يُعاني من تأخر الكلام.. إليكِ 10 ألعاب مجربة لمساعدته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 أغسطس 2025 06:58 صباحاً - تُعد القدرة على الكلام من علامات نمو الطفل وتطوره الطبيعي؛ لذلك من الطبيعي أن يشعر الكثير من الآباء بالقلق؛ إذا تأخر طفلهم في الكلامـ فتأخر النطق هي حالة يتأخر فيها الطفل في الكلام، أي عندما لا تتطور قدرته على الكلام وفقاً لعمره؛ وللتغلب على تأخر الكلام عند الأطفال، يمكنك مساعدتهم على تعلم التحدث بطلاقة أكبر بمساعدة ألعاب علاج النطق.. إليكِ وفقاً لموقع "raisingchildren" نصائح لاختيار الألعاب للأطفال الذين يعانون من تأخر النطق.

نصائح لاختيار الألعاب للأطفال الذين يعانون من تأخر النطق

اختاري الألعاب التي لا تحتوي على بطاريات- الصورة من موقع Freepik

هناك أنواع من الألعاب التي تساعد الأطفال على تعلم الكلام بسرعة. إليكِ بعض النصائح لاختيار الألعاب المناسبة للأطفال؛ للتغلب على تأخر الكلام.

اختاري الألعاب التي لا تحتوي على بطاريات، والتي لا تُصدر أصواتاً.

أعطي الأولوية للألعاب التي يمكن للأطفال اللعب بها بحرية وفقاً لإبداعهم وخيالهم.

دعي الأطفال يلعبون بأي ألعاب يحبونها.

أعطي الأطفال ألعاباً تجعلهم يتحركون بشكل أكثر نشاطاً، مثل الكرات.

خذي طفلك إلى الخارج للعب بالألعاب، مثل الذهاب إلى الشاطئ وأخذ مجرفة ودلو للعب في الرمال.

لا تشتري لطفلك الكثير من الألعاب، ونظمي وقت لعب طفلك بحيث يتمكن من اللعب بكل لعبة لديه.

ربما تودين قراءة كلمات وقواعد وألعاب.. لتعليم الطفل نطق الكلام

الألعاب المُوصى بها للأطفال الذين يعانون من تأخر الكلام

مكعبات البناء

مكعبات البناء مصنوعة من الخشب أو البلاستيك خفيفة الوزن وآمنة للأطفال، وتكون المكعبات مشابهة للعبة الليغو، وعادة ما تكون أكبر حجماً.

ومن المعروف أن مكعبات البناء هي لعبة يمكن أن تُزيد من خيال الأطفال وإبداعهم. وليس هذا فحسب، بل يمكن لها أيضاً تحسين مهارات الكلام للأطفال الذين يعانون من تأخر الكلام. بدءاً من تعلم أسماء ألوان كل كتلة إلى محاولة فهم معنى الارتفاع والأعلى والأسفل عند بناء وتكديس المكعبات.

لعبة الليغو

تعتبر قطع الليغو مشابهة لمكعبات البناء البلاستيكية، ولكنها أصغر حجماً بشكل عام. ورغم صغر حجمها، أثبتت ليغو أنها لعبة ذات فوائد عديدة، منها تحسين مهارات الكلام لدى الأطفال.

عند اللعب بالليغو، يمكن للأطفال تطوير مهارات التحدث لديهم من خلال إعطاء التعليمات للآخرين في تجميع الليغو وبنفس الطريقة، يمكن للأطفال أيضاً ممارسة قدرتهم على فهم المحادثات عند اتباع تعليمات الأشخاص الآخرين لبناء الليغو.

لعبة الحيوانات

كما تعتبر الحيوانات أيضاً ألعاباً مناسبة لتحسين مهارات الكلام عند الأطفال الذين يعانون من تأخر الكلام، فعند اللعب مع الحيوانات، يمكنك تعليم طفلك اسم كل حيوان واطلبي منه تسميته.

يمكنك أيضاً إعطاء أمثلة على أصوات كل حيوان؛ حتى يصبح طفلك أكثر اهتماماً بالمشاركة في الحديث وتقليد صوتك؛ ولجعل الأمر أكثر إثارة للاهتمام، يمكنكِ استخدام هذه الحيوانات لسرد قصص عن الحيوانات وإعطاء كل حيوان اسماً لطيفاً، ويمكن لطفلك أن يتذكره أيضاً، ويمكنكِ ترك طفلك يبتكر قصته الخاصة عن الحيوانات التي يلعب بها.

لعبة الألغاز

يمكن للألغاز ذات المواضيع المتنوعة أن تساعد في زيادة مفردات الأطفال، مما يجعلها مناسبة كلعب للأطفال المتأخرين في الكلام.

يمكنك لعب ألعاب الألغاز مع طفلك أثناء تسمية الصور الموجودة في اللغز. فعلى سبيل المثال، لعب الألغاز حول الحيوانات، أو النباتات، أو المركبات، أو صور الشخصيات المفضلة لطفلك.

اطلبي أيضاً من الطفل أن يروي أو يذكر الصورة أو الموضوع في اللغز الذي يقوم بتجميعه.

خيمة أو نفق

الخيام أو الأنفاق هي ألعاب يمكن أن تجعل الأطفال يتحركون بشكل أكثر نشاطاً. فعند اللعب أثناء الحركة النشطة، يمكنك تعليم طفلك كيفية الدخول والخروج والقفز والجري من خلال قول ما يفعله.

على سبيل المثال، يمكنك دعوة طفلك للقفز أثناء قولك "اقفز!" حتى يتذكر الطفل ويفهم ما يفعله.

سيفهم طفلك لاحقاً بسهولة أكبر عندما تتحدثين إليه، وتطلبين منه القفز بمفرده. لذلك، تُعد هذه اللعبة مثالية للأطفال الذين يعانون من تأخر في الكلام، ويرغبون في تعلم التحدث بسرعة.

ألعاب السيارات

تساعد الأطفال على تحسين مهارات التحدث لديهم-الصورة من موقع Freepik

يمكن أن تكون لعبة السيارات، سواء كانت على شكل سيارات أو شاحنات، من ألعاب لعلاج تأخر الكلام، وتساعد الأطفال على تحسين مهارات التحدث لديهم أثناء اللعب

يمكنك عرض الألوان، والحروف، والأرقام، أو الصور الأخرى الموجودة على السيارة، وسيكون الأطفال أيضاً أكثر اهتماماً بتعلم كلمات جديدة لإثراء مفرداتهم.

الدمى اليدوية

يستمتع الأطفال كثيراً باللعب بالدمى اليدوية. باستخدامها، يمكنك سرد القصص لهم باستخدام هذه الدمى كشخصيات، ومن خلال هذه القصة يمكنكِ تعليم كلمات جديدة، لذلك فهي مناسبة كلعبة للأطفال الذين يعانون من تأخر في الكلام.

إذا كان طفلك حساساً أو خجولاً، فيمكنكِ تعليمه استخدام الدمى اليدوية؛ لمساعدته على التعود على التحدث مع الآخرين، ويرجع ذلك إلى أن التحدث إلى دمية قد لا يكون مثيراً للأعصاب مثل التحدث إلى شخص آخر.

يمكن لطفلكِ التدرب على التناوب على التحدث مع الدمية، كما لو كان يتواصل مع شخص آخر.

بيت الدمى

بالإضافة إلى الدمى اليدوية، يمكنكِ استخدام بيت الدمية لإنشاء قصص مثيرة للاهتمام حول الدمى الموجودة في الداخل، ويمكنكِ استخدام أي دمى لديك في المنزل، بما في ذلك الحيوانات المحشوة؛ لتكون شخصيات في قصص الأطفال.

أثناء اللعب بالدمى، سيكون الأطفال أكثر اهتماماً بالاستماع والانتباه إلى قصتك بعناية، وسوف يصبح الأطفال أيضاً أكثر قدرة على فهم ما يقوله الآخرون عندما يتحدثون إليهم.

لعبة البالونات

يستمتع الأطفال من جميع الأعمار باللعب بالبالونات، ويشعر العديد من الأطفال بسعادة غامرة عندما يرون البالونات التي ينفخونها تكبر. فعند نفخ البالون للطفل، اطلبي منه أن يقول كلمة "كبير" أو "أكبر" لمواصلة نفخ البالون، وسيؤدي هذا إلى جعل الأطفال الذين يعانون من تأخر الكلام يرغبون في تعلم التحدث؛ للحصول على بالونات أكبر.

كتب القصص

أفضل طريقة لتعليم الطفل التحدث هي أن تقومي أولاً بتقليد الكلمات التي تريدين تعليمها له، ويمكنكِ أن تطلبي من طفلك أن يقرأ كتاباً قصصياً معاً من خلال متابعة كل كلمة تقولينها.

يمكنك قراءة نفس الكتاب مراراً وتكراراً. إلى جانب كونها ممتعة لطفلكِ، تُساعده هذه الطريقة على تعلّم كل كلمة فيه بشكل أفضل؛ ولتسهيل حفظ الكلمات الموجودة في الكتاب على طفلك، يمكنك اختيار كتاب يحتوي على كلمات الأغاني حتى يتمكن من التعلم أثناء الغناء.

قد يهمكِ الاطلاع على أنواع التواصل عند الطفل في مرحلة التعليم الأولى

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.