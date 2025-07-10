انت الان تتابع خبر نائب يطالب البرلمان بتحديد موعد لاستضافة محافظ البصرة ووزير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحيدري في حديث لـ الخليج 365، "ما يشعر به المواطن البصري يعني ألم كبير"، موضحا "كل المتصدين من المحافظ ومجلس محافظة والحكومة المحلية ونواب المحافظة والحكومة الاتحادية ورئاسة مجلس النواب الوقوف ازاء ما يحدث في محافظة البصرة من ارتفاع المد الملحي وكل سنة شهرين وثلاثة شهور نعاني من ارتفاع المد الملحي لكن هذه المرة وصل إلى مناطق شمال البصرة".وأضاف "من غير المعقول البصرة تغذي 93 بالمئة من الموازنة وغير قادرين على الغسل بالماء النظيف"، كاشفا أنه "في الموازنة الثلاثية كان هناك تضمين لإنشاء محطات تحلية مياه وكهرباء وتم رصد مبلغ بقيمة 3 تريليونات دينار وتم التصويت عليها بالموازنة لكن لايوجد اي شي على ارض الواقع".

ولفت الحيدري الى أنه "طالبنا رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد لاستضافة محافظ البصرة ووزير الموارد المائية لمناقشة ازمة المياه وإيجاد حل لهذه المشكلة".

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الى ذلك، اعتبر الحيدري أن "تأخر جدول الموازنة مخالفة قانونية ارتكبتها الحكومة ومجلس الوزراء بعدم إرسال وتعطيل جداول الموازنة ونحن دخلنا بالشهر السابع رغم تصويت مجلس النواب على الموازنة الثلاثية 23 و24 و25 وبالتالي كان هنالك إلزام للحكومة بإرسال جداول الموازنة في بداية كل سنة"، مردفا "لذلك قدمنا شكاوى على الحكومة ومجلس الوزراء لمخالفتهم القوانين".

واعرب عن أمله "الإسراع في ارسال جداول الموازنة"، مضيفا "الكل معطلة بسبب عدم وصول الجداول وعلى الحكومة توضيح ما يحدث وإذا كانت لا تمتلك الأموال عليها الإعلان امام الشعب".