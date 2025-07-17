انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تعزي العراق بضحايا فاجعة الكوت وتؤكد استعدادها لتقديم الدعم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقدم الحسّان، في بيان تعزية، "خالص التعازي وأصدق المواساة إلى ذوي الضحايا"، معبراً عن "تضامن الأمم المتحدة العميق مع أهالي محافظة واسط في هذا المصاب الجلل". كما دعا الله تعالى أن "يتغمّد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".



وأكد الحسّان، مشاركاً العراقيين حزنهم، على "استعداد الأمم المتحدة لتقديم كل ما يمكن من دعم إنساني ومساندة لتجاوز آثار هذه الكارثة الأليمة"، مشدداً في الوقت ذاته على "أهمية الحفاظ على حياة الناس كونها أولوية قصوى". واختتم البيان بالقول: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

