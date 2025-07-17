انت الان تتابع خبر الأعرجي يعزي بضحايا حريق الكوت ويتعهد بمحاسبة المتسببين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقدم الأعرجي في تغريدة، خالص تعازيه إلى ذوي الشهداء، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل والتام.



وأكد الأعرجي أن "الأجهزة المختصة تعمل على كشف ملابسات هذا الحادث الأليم، لمحاسبة من تسبب به"، مضيفًا: "قلوبنا مع واسط وأهلها الطيبين في هذا المصاب المفجع".