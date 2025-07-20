انت الان تتابع خبر الشيباني: دولة القانون "اقالت" محافظ بغداد بسبب تقصيره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشيباني في بيان ورد لـ السوزمرية نيوز، ان "اقالة محافظ بغداد اليوم هي خطوة من صلب العملية الديمقراطية، وهي سابقة لم تعهدها الكتل السياسية سابقا بأن تقيل الكتلة مرشحها من منصبه اذا ثبت تقصيره في اداء مهامه الوطنية"، مبينا ان "هذا المنهج تلتزمه دولة القانون في مسارها السياسي حيث تجعل خدمة المواطن هدفا اساسا في رؤيتها لعمل الحكومات".

وتابع "نتمنى على بقية الكتل ان تحتذي حذو دولة القانون في تصحيح المسارات ففي الوقت الذي اقدمت فيه دولة القانون على هذه الخطوة المهمة بمجرد ان استشعرت من محافظها بإنه لا يلبي الطموح"، موضحا ان "بعضهم يتشبث بالسلطة ولو على حساب ارواح الناس كما حصل في محافظة واسط ومحافظها".