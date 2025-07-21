انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء: العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز لتشغيل محطات الطاقة بحلول 2027 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد السوداني، اهمية المحطة الحرارية كونها تقع وسط بغداد وتستثمر مخرجات مصفى الدورة والتي ستكون وفق المواصفات والمحددات البيئية، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء، ومن خلال مشروع فك الاختناقات لقطاعي النقل والتوزيع حافظت على استمرارية ومعدل مقبول بتجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز.وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحل النهائي الذي شخصته الحكومة منذ اليوم الاول لتسلمها المسؤولية هو في تأمين الوقود والاستقلال بالطاقة، وهي مستمرة بالعمل لتوفير الوقود لكل محطات انتاج الطاقة، وبنهاية عام 2027 سيكون هناك اكتفاء ذاتي بتأمين الغاز لكل المحطات العاملة والجديدة.

وأشار السوداني إلى مباشرة الحكومة بمشاريع واعدة على مستوى الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية)، وهناك مشاريع ستدخل الخدمة خلال اقل من عام، مثنياً على جهود منتسبي وزارة الكهرباء والشركات الوطنية لتقديمهم اداء وجهدا استثنائيا بالعمل في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة.

وسيسهم المشروعان – بحسب البيان - في تعزيز المنظومة الكهربائية في جانب بغداد- الكرخ، من خلال ربطهما بالشبكة الداخلية بجهد 132 ك.ف، ما يدعم استقرار التوزيع الكهربائي ويغطي جزءًا من الأحمال المتزايدة محليا. وسيجري تأهيل الوحدتين القائمتين وفق جدول زمني يضمن استمرارية تشغيل المحطة وعدم توقف الإنتاج، وبالاعتماد على الوقود المتوفر من مصفى الدورة.