انت الان تتابع خبر البرلمان يبرئ ساحته: "لسنا السبب في فوضى الموازنة".. والأنظار تتجه نحو الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المحمدي أن "الوزارات ما تزال تعمل على استكمال جداولها، بحسب ما تذكره الحكومة، وهذا يشكل أحد أسباب التأخير". وشدد على أنه "لا يوجد أي تقصير من جانب مجلس النواب في هذا الملف، بل على العكس، المجلس بانتظار وصول الجداول للمباشرة بمناقشتها وإقرارها، لكن التأخير ناتج عن تلكؤ الجهات التنفيذية في إنجاز الجداول ضمن المدد القانونية".



ودعا المحمدي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية في إرسال جداول الموازنة في وقتها المحدد، نظراً للتأثير السلبي لهذا التأخير في مجمل الأنشطة الاقتصادية والتنموية في البلاد.