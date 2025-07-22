انت الان تتابع خبر اجتماع رفيع.. القضاء يرفع شعار "منع وصول السيئين إلى قبة البرلمان" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حضر الاجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، ونواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي كاظم عباس (رئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة)، والقاضي حسن فؤاد (رئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرارات مجلس مفوضية الانتخابات).كما حضر رئيس هيئة النزاهة محمد علي مفتن وعدد من المدراء العامين في الهيئة، ومدير الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عامر الحسيني.

وبحسب اعلام القضاء، أكد المجتمعون خلال اللقاء على ضرورة توفير كافة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 11 نوفمبر 2025. وشددوا على أهمية معالجة الظواهر السلبية الخاصة بممارسات بعض الأحزاب والمرشحين في استخدام المال السياسي بشكل مخالف للقانون.

كما تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يمارس أي عمل غير مشروع يخل بشفافية ونزاهة الانتخابات. ويعكس هذا الاجتماع العمل الجاد لتحقيق الهدف المشترك تحت شعار "منع وصول السيئين إلى قبة البرلمان"، مما يؤكد التزام هذه الجهات بضمان انتخابات حرة ونزيهة، بحسب البيان.