انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد: العراق سيستثمر جميع ما ينتج في حقول النفط من غاز بحلول عام 2028 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس شركة مورغان هيوز النفطية الأميركية غريغوري بلووم، بحضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ستيفن فاغن.وشهد اللقاء – بحسب البيان - استعراض سبل التعاون الممكنة، وفرص مشاركة الشركة في تطوير حقول النفط، واستثمار الغاز المصاحب، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء سعي العراق الى تحقيق استثمار جميع ما ينتج في حقول النفط من غاز، بحلول عام 2028.

وجدد الإشارة الى أن الحكومة تستهدف، في جميع تعاقداتها النفطية، تعزيز توفير فرص العمل، وأن تكون العقود الثانوية محوراً مهماً في مشاريع القطاع الخاص العراقي المحلي، إضافة الى توفير فرص لتدريب المهندسين والفنيين من الكوادر الوطنية على أحدث وسائل التكنولوجية المتبعة في المشاريع النفطية.

من جانبه، أبدى بلووم رغبة شركته في الاتفاق مع الجانب العراقي في مجالات استثمار الغاز، وتطوير الحقول، ودعم النهضة التنموية المستمرة في العراق، من خلال التعاون في القطاع النفطي وتوفير أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا المجال، وفقا للبيان.

