مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته برئاسة الأعرجي

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأضاف أن "المجلس ناقش أيضا موضوع (السياقات الوطنية لحماية الوثائق والمعلومات المصنفة) واتخذ القرار اللازم بصدده" .

وأوضح المكتب، "كما جرى مناقشة مذكرات التفاهم بين وزارة الداخلية العراقية ووزارة الداخلية في جمهورية طاجيكستان، ومذكرة التفاهم الأمنية مع دولة الإمارات واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".

