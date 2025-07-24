انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد أهمية الاتفاق بين بغداد وأربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس حزب حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، بحضور رئيسة كتلة الحزب النيابية وعدد من نوابه".وجرى خلال اللقاء "البحث في عدد من الملفات على المستوى الوطني، والتأكيد على تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع القوى السياسية من أجل ترسيخ المكتسبات المتحققة في مختلف المجالات، لاسيما المتعلقة بمتطلبات المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية في عموم مناطق العراق".

وأشار الى "أهمية الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، الذي نص على التزام حكومة الإقليم بتسليم الايرادات النفطية وغير النفطية، ورواتب موظفي الإقليم، وفقاً للدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية".

من جانبه، ثمن عبد الواحد "جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها وإنجاز الخطط التنموية التي انعكست على حركة الإعمار، والارتقاء بالواقع الاقتصادي للبلد، والإسلام في تعزيز الاستقرار".