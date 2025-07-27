انت الان تتابع خبر وزير النقل الأسبق: الكويت تتعمد إلحاق الضرر بموانئ العراق وملاحته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي خلال استضافته في برنامج "من الأخير" على السومرية، إن " المشكلة باتفاقية خور عبد الله تتعلق بتحديد النقطة 162"، لافتاً إلى أن "هناك حديث عن وجود خرائط جديدة تم رسمها واعتمادها من الكويت وإرسالها إلى الأمم الممتحدة دون علم العراق وسيتم تثبيتها لاحقاً".

وأضاف أن "عرض القناة 4 – 5 كيلومتر، وبنت الكويت ميناء أمام العراق في هذه المساحة، بينما تركت 500 كيلومتر من الواجهة البحرية"، مبيناً ان "ميناء الفاو وميناء أم قصر سيتضرران نتيجة ذلك".

وأشار إلى أن "الكويت تمددت على المياه الإقليمية للعراق، ونية الضرر المتعمد بالعراق واضحة لديها"، مبدياً استغرابه من "تخوف بغداد من اللجوء إلى المحاكم الدولية وخاصة محكمة البحار للبت في هذه القضايا".

