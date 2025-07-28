اخبار العالم / اخبار العراق

الإطار التنسيقي يرفض استخدام السلاح خارج الرسمي

0 نشر
0 تبليغ

الإطار التنسيقي يرفض استخدام السلاح خارج الرسمي

انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يرفض استخدام السلاح خارج الرسمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للاطار، أن "الإطار التنسيقي عقد مساء اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات الأمنية في بغداد، وأدان الاعتداء الذي حصل على إحدى مديريات الزراعة، عاداً الفعل خروجاً عن القانون وسياقات الدولة".

 

وأضاف البيان، أن "الإطار التنسيقي دعم كل الإجراءات القضائية والحكومية لبسط الأمن وإنفاذ القانون وحفظ هيبة الدولة".

 

ونقل البيان عن الاطار التنسيقي "رفضه لاستخدام السلاح خارج الإطار الرسمي"، مطالباً الجهات المعنية بـ"إجراء تحقيق شفاف ومفصل وفق الأطر القانونية ومعاقبة كل من يثبت تورطه".

 

ووقع اشتباك عند دائرة تابعة لوزارة الزراعة في جانب الكرخ من العاصمة، بين مجموعتين مختلفتين على خلفية خلاف على تسلُّم منصب إداري.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا