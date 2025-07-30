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السوداني يطمأن على صحة نوري المالكي

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السوداني يطمأن على صحة نوري المالكي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، مساء اليوم، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي زار المالكي للاطمئنان على صحته بعد الفحوصات الطبية التي أجراها امس الثلاثاء ".
وعبّر السوداني خلال اللقاء "عن تمنياته الصادقة بدوام الصحة والعافية للمالكي"، مشيدًا "بعطائه الوطني ودوره في ترسيخ الاستقرار السياسي في البلاد".
من جانبه، ثمّن المالكي هذه الزيارة الأخوية، معبّرًا عن شكره لكل من تواصل وعبّر عن مشاعره الطيبة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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