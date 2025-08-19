انت الان تتابع خبر الحسان: الأمم المتحدة ستواصل دعم العراق حتى بعد انتهاء عمل بعثتها والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال الحسان في كلمة له بذكرى تفجير فندق القناة، إن "ذكرى التفجير تمثل حدثاً أليماً بالنسبة لنا حيث فقدنا 22 شخصاً وأصيب أكثر من 150 بفعل الهجوم المتعمد على منظمتنا"، مشيرا إلى أن "العام الذي تلا الحادثة فقدنا فيه أكثر من 390 شخصاً يعملون في المجال الإنساني".



وتابع أن "البعثة الدولية ستبقى داعمة للعراق حتى بعد انتهاء أعمالها داخل الأراضي العراقية"، لافتا إلى أن "نكن كل الاحترام والتقدير للشعب العراقي الصامد ونتمنى التقدم الدائم للبلد".