الحسان لـ الخليج 365: الأمم المتحدة باقية في العراق بشرط

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحسان لـ الخليج 365، ان "العراق اليوم في افضل حال عن السابق، فهو بلد آمن مستقر بفضل تضحيات ابناءه جميعا"، داعيا "العراقيين الى عدم نسيان التضحيات واستذكار تجارب الماضي الأليم والانتقال بكل إيجابية نحو مستقبل زاهر".

واكد ان "العراق فيه الكثير من الخير"، موضحا ان "بعثة اليونامي ستنهي عملها في العراق قريبا، لكن الأمم المتحدة باقية طالما رغب العراق في ذلك".

وتابع ان "المنظمات والوكالات المتخصصة والتي تبلغ اكثر من 25 وكالة ومنظمة ستبقى في العراق لخدمة العراقيين ولضمان مسيرة امنة نحو الانفتاح والديمقراطية والتنمية للعراق"، لافتا الى ان "العراق بلد مؤسس للأمم المتحدة ويستحق كل التضحيات من اجل الشعب العراقي العريق".