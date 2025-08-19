اخبار العالم / اخبار العراق

تحالف العزم يستذكر تفجير مقر الأمم المتحدة في 2003: نؤكد رفضنا المطلق للإرهاب بكل أشكاله

0 نشر
0 تبليغ

تحالف العزم يستذكر تفجير مقر الأمم المتحدة في 2003: نؤكد رفضنا المطلق للإرهاب بكل أشكاله

انت الان تتابع خبر تحالف العزم يستذكر تفجير مقر الأمم المتحدة في 2003: نؤكد رفضنا المطلق للإرهاب بكل أشكاله والان مع التفاصيل


بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، "نستذكر بألم وحزن استهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في العراق (UNAMI) بفندق القناة في بغداد، بتاريخ التاسع عشر من آب 2003، والذي أودى بحياة 22 من كوادر المنظمة، بينهم الممثل الخاص للأمين العام، سيرجيو فييرا دي ميلو، وأصاب العشرات بجروح".

وأضاف التحالف، "وإذ نستحضر هذه الفاجعة الأليمة، نؤكد رفضنا المطلق للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ونشدد على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمكافحته. كما نثمّن الدور الكبير للأمم المتحدة في دعم الاستقرار والإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب العراقي في مختلف المراحل".
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا