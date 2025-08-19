انت الان تتابع خبر تحالف العزم يستذكر تفجير مقر الأمم المتحدة في 2003: نؤكد رفضنا المطلق للإرهاب بكل أشكاله والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، "نستذكر بألم وحزن استهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في العراق (UNAMI) بفندق القناة في بغداد، بتاريخ التاسع عشر من آب 2003، والذي أودى بحياة 22 من كوادر المنظمة، بينهم الممثل الخاص للأمين العام، سيرجيو فييرا دي ميلو، وأصاب العشرات بجروح".



وأضاف التحالف، "وإذ نستحضر هذه الفاجعة الأليمة، نؤكد رفضنا المطلق للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ونشدد على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمكافحته. كما نثمّن الدور الكبير للأمم المتحدة في دعم الاستقرار والإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب العراقي في مختلف المراحل".