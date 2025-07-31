اليابان | جناح الفلبين… تناغم الإنسان والطبيعة من أجل غدٍ مشرق

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

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يحتفي جناح الفلبين في أوساكا إكسبو 2025 بشعار ”الطبيعة والثقافة والمجتمع - منسوجة معًا من أجل مستقبل أفضل“، مجسدًا التنوع الثقافي والروابط الروحية لشعوبها المنتشرة عبر أكثر من 7000 جزيرة. يتميز الجناح بتصميم خارجي مبهر يحاكي نمط الخيزران، مزينًا بـ212 لوحة نسيجية منسوجة يدويًا على الجانبين، تعكس المهارة الحرفية والترابط الثقافي للمجتمعات الفلبينية المتنوعة.

في الداخل، تأخذ ”غابة الفنون الغامرة“ الزوار في رحلة بصرية وحسية عبر عرض منسوجات تقليدية من مناطق مختلفة، تبرز الإبداع والأصالة الفلبينية. كما تستضيف المساحة عروضًا حية مفعمة بالحيوية، تضم رقصات تقليدية وحرفًا يدوية، تعكس التراث الغني والطاقة النابضة للشعب الفلبيني.

يدعو جناح الفلبين الزوار لاستكشاف كيفية نسج الطبيعة، الثقافة، والمجتمع معًا لتشكيل رؤية مستدامة وشاملة لمستقبل أفضل، مقدمًا تجربة غامرة تحتفي بالتنوع والإبداع في قلب إكسبو 2025.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)