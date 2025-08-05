اليابان | جناح إسبانيا

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

يستلهم جناح إسبانيا تصميمه من تيار كوروشيو البحري، وهو التيار الدافئ الذي كان بمثابة جسر حيوي للسفن الإسبانية المبحرة عبر آسيا خلال عصر الاستكشاف في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. يجسد الجناح هذا الارتباط التاريخي بين اليابان وإسبانيا من خلال تصميم مبهر يعكس قوة البحر وحيوية الشمس. يستقبل الزوار درج فخم يؤدي إلى المدخل، مزين بلمسات فنية تثير إحساسًا بالبحر المترقرق وأشعة الشمس المتوهجة، في دعوة لاستكشاف رحلة ثقافية فريدة.

يغمر الجزء الداخلي للجناح الزوار بأجواء مستوحاة من أعماق المحيط، حيث يسود الإضاءة الخافتة لتعكس غموض البحر. يقدم هذا الفضاء عروضًا تفاعلية تسلط الضوء على الحياة البحرية المتنوعة، والاقتصادات الزرقاء المستدامة، والروابط التاريخية العميقة بين إسبانيا واليابان، مثل التبادلات التجارية والثقافية التي بدأت مع وصول المبشرين والتجار الإسبان إلى اليابان في القرن السادس عشر. تشمل المعروضات لوحات ومقاطع فيديو توثق هذه العلاقة، مع التركيز على تأثير التيار البحري في تعزيز هذه الروابط.

في الساحة الخلفية، يتحول المشهد إلى فضاء مشرق مفعم بالضوء، مستوحى من أشعة الشمس المتلألئة. تضم هذه المنطقة معارض مبتكرة لتقنيات التصوير الفوتوغرافي، حيث تُستخدم تقنيات الإضاءة لخلق تجارب بصرية تأسر الأنفاس، تعكس الإبداع الإسباني في الفنون البصرية. كما يمكن للزوار استكشاف أعمال فنية مستوحاة من المناظر الطبيعية الإسبانية، مثل شواطئ كوستا ديل سول المتوسطية وجزر البليار، التي تتشارك مع اليابان شغفًا بالجمال الطبيعي.

يحتضن الجناح مطعمًا أنيقًا يقدم تشكيلة من المقبلات الإسبانية التقليدية، مثل ”باتاتاس برافاس“ (البطاطس المقلية بالصلصة الحارة)، و”جامون إيبيريكو“ (شرائح الخامون الإسباني الفاخر)، و”غامباس آل أجيلو“ (الروبيان بالثوم)، إلى جانب مشروبات مستوحاة من التقاليد الإسبانية مثل السانغريا والتينتو دي فيرانو. يوفر المطعم تجربة طعام تجمع بين النكهات الإسبانية الأصيلة ولمسات معاصرة، مما يعكس روح الابتكار التي تميز الجناح.

من خلال تصميمه المستوحى من تيار كوروشيو، يجسد جناح إسبانيا قصة التواصل العابر للقارات بين شعبين وثقافتين، داعيًا الزوار لاستكشاف تراث مشترك وطموح نحو مستقبل مستدام، حيث يلتقي الإبداع الإنساني بالجمال الطبيعي.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)