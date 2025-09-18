اليابان | صيف غير مسبوق.. اليابان تواجه أعلى درجات حرارة في تاريخها عام 2025

بيئة 18/09/2025

شهدت اليابان صيفًا استثنائيًا هذا العام، حيث تجاوزت درجات الحرارة المعتادة بشكل ملحوظ. فقد سجّلت البيانات الرسمية أن متوسط الحرارة خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب ارتفع بمقدار 2.36 درجة مئوية مقارنة بالمعدل المناخي الطبيعي. ويعكس هذا الارتفاع غير المسبوق استمرار التأثيرات الواضحة للتغير المناخي، التي باتت تلقي بظلالها على أنماط الطقس في الأرخبيل الياباني، مسببة موجات حر متكررة وتحديات جديدة للحياة اليومية والزراعة والصحة العامة.

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن متوسط درجات الحرارة خلال صيف 2025 (من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب) ارتفع بمقدار 2.36 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي، المُحتسب استنادًا إلى متوسط الثلاثين عامًا حتى عام 2020، ليُسجَّل بذلك أكثر صيف حرارة منذ بدء رصد البيانات في عام 1898. ويفوق هذا الارتفاع بفارق ملحوظ ما سُجّل في صيفي 2023 و2024، اللذين كانا الأشد حرارة من قبل، حيث تجاوزت درجات الحرارة خلالهما المعدل الطبيعي بمقدار 1.76 درجة مئوية فقط.

شهدت اليابان خلال صيف 2025 ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، إذ تحرك التيار النفاث الغربي شمالًا أكثر من المعتاد، جالبًا هواءً دافئًا أدى إلى ارتفاع ملحوظ في شمال البلاد وشرقها وغربها. ومن بين 153 محطة أرصاد جوية منتشرة في أنحاء اليابان، سجلت 132 محطة أعلى متوسط صيفي منذ بدء التسجيلات.

وتفصيلًا بحسب الأشهر، جاء يونيو/ حزيران أعلى من المعدل الطبيعي بـ 2.34 درجة مئوية، ويوليو/ تموز بـ 2.89 درجة مئوية، مسجلين معًا أعلى مستوى إحصائي في التاريخ، بينما ارتفعت درجات أغسطس/ آب بـ 1.84 درجة مئوية عن المعدل، ليحل في المرتبة الثانية تاريخيًا.

أما على صعيد الأرقام القياسية، فقد شهد يوم 5 أغسطس/ آب تسجيل أعلى درجة حرارة على الإطلاق في اليابان، بلغت 41.8 درجة مئوية في مدينة إيسساكي بمحافظة غونما. كما سُجلت درجات حرارة وصلت إلى 40 مئوية أو أكثر في 30 موقعًا موزعة على 13 محافظة، على مدى تسعة أيام متتالية، وهو العدد الأكبر من حيث المواقع والمحافظات منذ بدء هذا النوع من الإحصاءات في عام 2010.

