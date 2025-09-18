اخبار الخليج / اخبار الإمارات

سلطان القاسمي يصدر قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي.
ونص القرار على أن يُشكّل مجلس أمناء جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي برئاسة الدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن المسلّم، وعضوية كل من، الدكتور محمد يوسف الحمادي، نائباً للرئيس، والدكتور راشد أحمد المزروعي، وعائشة راشد بن ديماس، وناصر عبدالكريم الدرمكي، وخالد بدر البدور، وعبدالعزيز محمد الشحي.

وبحسب القرار تكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من تاريخ تشكيله ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

 

 

