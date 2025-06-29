أحمر الشفاه المفضل في الصيف لدى النجمات.. إشراقة لا تُقاوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 10:23 صباحاً - في أيام الصيف الحارة، وتحت وهج الشمس، تبحث النجمات عن لمسة جمالية تُضفي على إطلالاتهنّ إشراقاً فورياً وجاذبية لا تُقاوم. وهنا يبرز لون أحمر الشفاه كعنصر أساسي لا غنى عنه في إطلالاتهنّ الجمالية. فبين الجرأة والرقة، وبين الحيوية والنعومة، يترأس لون الأحمر المرجاني (Coral Red) صيحة ألوان الشفاه المفضلة لهذا الموسم. هذا اللون ليس مجرد تدرّج عصري، بل هو رمز للصيف، يعكس الحيوية والطاقة، ويمنح الشفاه لمسة أنثوية ناعمة تليق بإطلالاتهن النهارية والمسائية على حدّ سواء.

سواء كنتِ من عاشقات الإطلالات الحيوية أو تفضّلين اللمسات الهادئة، فإن أحمر الشفاه المرجاني هو خيارك الأمثل هذا الصيف. وقد أثبتت النجمات أنه اللون القادر على الجمع بين الأناقة العصرية، والأنوثة في آنٍ واحد. فلا تترددي في إضافته إلى حقيبة مكياجك هذا الموسم؛ لتكوني على خطى نجماتك المفضّلات في اختيار لمسة جمالية تفيض بالسحر والانتعاش.

لماذا تختار النجمات أحمر الشفاه المرجاني في الصيف؟

يُعدّ أحمر الشفاه المرجاني من أكثر الألوان رواجاً في موسم الصيف؛ إذ يجمع بين دفء البرتقالي ونعومة الوردي؛ ليمنح الشفاه إشراقة طبيعية تفيض بالحيوية والأنوثة. تختاره النجمات لأنه يضيء ملامح الوجه، ويكمّل سحر البشرة البرونزية التي تكتسبها بفعل أشعة الشمس. كما أن تدرّجاته المتنوّعة تناسب جميع ألوان البشرة، من الفاتحة إلى الحنطية والداكنة، ما يجعله خياراً ذكياً لإطلالة متجدّدة ومشرقة في النهار كما في السهرات. لذلك، ليس غريباً أن تختاره النجمات العالميات لإكمال إطلالاتهن الجمالية على السجادة الحمراء.

إيل فانينغ تتألق بأحمر شفاه مرجاني هادئ

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في إطلالة تفيض نعومة وأناقة، خطفت النجمة إيل فانينغ Elle Fanning الأنظار على السجادة الحمراء في حفل مهرجان كان السينمائي 2025، واختارت أن تزيّن شفتيها بـلون أحمر شفاه مرجاني بتدرّجه الهادئ المائل إلى الوردي، ما عكس توهّج بشرتها الفاتحة ونمشها الناعم بطريقة رومانسية راقية. هذا اللون لا يطغى على باقي تفاصيل المكياج، بل يمنح الشفاه حضوراً هادئاً ومنعشاً في آنٍ واحد، خاصةً عندما يُنسّق مع مكياج طبيعي يركّز على الإشراق الداخلي. اختيارها أكّد أن المرجاني لا يزال من الألوان المفضلة للنجمات اللواتي يبحثن عن إطلالة راقية وناعمة في المناسبات العالمية.

أرديانا غوتييريز بأحمر شفاه مرجاني مشرق

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في ختام الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي لعام 2025، تألّقت النجمة أريادنا غوتييريز Ariadna Gutiérrez ، يإطلالة ساحرة لفتت الأنظار؛ حيث اختارت أن تُكمل أناقتها مع لمسة جمالية مفعمة بالحيوية والدفء عبر اعتمادها لون أحمر شفاه مرجانياً مائلاً إلى البرتقالي الغني، ما أضفى إشراقة مشعّة على وجهها، وتناغم مع بشرتها السمراء ومكياج عيونها القوي، مؤكدة أن المرجاني يبقى خياراً مثالياً للنجمات اللواتي يبحثن عن إطلالة مشعّة ومتجدّدة على السجادة الحمراء.

إيما ستون بأحمر شفاه مرجاني فاتح

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في إطلالة ناعمة وساحرة على السجادة الحمراء خلال عرض فيلم "Eddington"، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي 2025، لفتت النجمة العالمية إيما ستون Emma Stone، الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة تنسجم بتناغم تام مع مكياجها البسيط، وكان لافتاً اختيارها لأحمر شفاه مرجاني فاتح، أضفى على ملامحها لمسة من الحيوية والإشراق الطبيعي. لم يكن اختيار إيما ستون لهذا التدرّج عشوائياً، بل خطوة مدروسة تعكس فهمها العميق لأسرار الجمال الطبيعي. فاللون المرجاني الفاتح يُعدّ من أكثر التدرجات التي تنسجم مع البشرة الفاتحة والنمش الطبيعي، ويمنح الشفاه لوناً مشرقاً وخفيفاً دون أن يطغى على باقي ملامح الوجه.

جيجي حديد بأحمر الشفاه المرجاني المائل إلى البني

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عكست جيجي حديد Gigi Hadid ذوقاً جمالياً لافتاً، يجعل من المرجاني عنواناً لإطلالة لا تُنسى على السجادة الحمراء؛ حيث تألقت بإطلالة آسرة في حفل الـMet Gala 2025، ونسقت معها لون أحمر الشفاه المرجاني المائل إلى البني، الذي أضفى لمسة دافئة على ملامحها، ومنح شفتيها امتلاءً طبيعياً وإشراقاً متوازناً مع بشرتها اللامعة. هذا اللون تحديداً يُعتبر خياراً ذكياً للسهرات، كونه يجمع بين دفء الصيف وعمق الأناقة؛ ليكون مثالياً لمناسبة راقية كحفل "ميت غالا" Met Gala.

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ريهانا بأحمر شفاه مرجاني داكن بلمسة لامعة

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في حفل إطلاق Fenty Hair الذي أقيم في لوس أنجلوس، عادت النجمة العالمية ريهانا Rihanna؛ لتؤكّد من جديد براعتها في اختيار صيحات جمالية جريئة ولافتة، فخطفت الأنظار باعتمادها تدرّجاً غنيّاً من المرجاني يميل إلى البرتقالي النحاسي، يعكس الدفء والقوة في آنٍ واحد. هذا اللون لم يكن مجرد خيار صيفي، بل عنصر رئيسي عزّز جمال بشرتها السمراء، وأضفى توازناً بين ملامحها القوية وتسريحة شعرها الطبيعية القصيرة. ومع اللمعة التي زيّنت الشفاه، بدت الإطلالة عصرية ومفعمة بالحياة.

طرق اعتماد أحمر الشفاه المرجاني بأسلوب النجمات

للحصول على إطلالة ناعمة ومشرقة على طريقة النجمات، لا يكفي اختيار اللون فحسب، بل يجب تطبيقه بخطوات مدروسة، والتي تتمثّل بالآتي: