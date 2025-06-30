صيحات مكياج تعتمدها النجمات في فصل الصيف.. تألقي بأسلوبهن الشبابي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 10:23 صباحاً - مع قدوم فصل الصيف، تكثر الصيحات الجمالية الرائجة التي تُرضي أذواق الكثير من الشابات، وتُبرز جمالهن المشرق والحيوي، وإذا كنتِ من مواكبات الموضة العصرية في أساليب مكياجك، ننصحك باختيار صيحات مكياج تعتمدها النجمات في فصل الصيف، حيث تألقن مؤخراً بأجمل ألوان ظلال العيون وأحمر الشفاه المناسب للأجواء الحارة؛ لتحصلي على إطلالة شبابية ملفتة وجذابة.

ومن المعروف أن المكياج المفضل في فصل الصيف للنجمات يرتكز على الألوان الخافتة والناعمة في ظلال العيون التي تتناسب مع طبيعة الفصل الحار كدرجات الزهري والنيود والمحايدة وغيرها، ويفضل اعتماد مكياج البشرة الطبيعي والناعم أو البرونزي المتوهج، أما ألوان أحمر الشفاه فهي أيضاً خفيفة وغلوسي في أغلبها.

في التالي، نرصد لكِ مجموعة صيحات مكياج تعتمدها النجمات في فصل الصيف، لتتألقي بأسلوبهن الشبابي المميز.

مكياج ترابي ناعم من وحي نور الغندور

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إذا كنت من محبات الألوان الترابية في فصل الصيف، ننصحك بأسلوب النجمة نور الغندور التي وقع اختيارها في إحدى إطلالاتها مؤخراً على صيحة المكياج الترابي بلمساته الناعمة، وقد ارتكز على ظلال العيون الترابية فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، والكحل الأسود الناعم في قلب العين، كما جاء مكياج البشرة موحداً يتناسب مع لون بشرتها السمراء جنباً إلى جنب مع البلاش الترابي الناعم على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي الغلوسي والمحدد بقلم الكونتور البني الناعم.

مكياج نيود خفيف على طريقة دانييلا رحمة

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أما إذا كنت تفضلين صيحة المكياج النيود الخفيف والبارز للملامح الجمالية، اختاري مكياج النجمة دانييلا رحمة التي اختارت هذه الصيحة في واحدة من أجمل إطلالاتها الجمالية في الآونة الأخيرة؛ حيث طبقت ظلال العيون النيود الناعمة فوق جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش، وبدت بشرتها طبيعية وموحدة بالفاونديشن المناسب للونها الأبيض، مع أحمر الشفاه النيود الذي أبرز جمال شفتيها الطبيعيتين.

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مكياج صيفي ملون من فاطمة البنوي

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ويعد المكياج الملون الأكثر رواجاً في فصل الصيف لا سيما إذا تم تطبيقه بأسلوب بارز وبألوان صارخة لصاحبات الذوق الجريء والعصري، وهنا ننصحكِ باختيار النجمة فاطمة البنوي التي اعتمدت المكياج الصيفي الملون من خلال ظلال العيون الزرقاء الفاقعة التي غمرت كامل جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا المطولة للرموش، كذلك اختارت مكياج البشرة الطبيعي والخفيف مع البلاش الزهري البارز على أعلى الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الفوشيا المات.

مكياج زهري برونزي على غرار ديمة قندلفت

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وعلى طريقة النجمة ديمة قندلفت، إذا كنتِ من محبات الألوان الزهرية في مكياجك، اختاري أسلوبها من خلال صيحة المكياج الزهري البرونزي الذي تألقت به في واحدة من إطلالاتها المثالية، واستخدمت ظلال العيون الزهرية فوق جفن العين العلوي مع لمسات برونزية بارزة عند طرف الجفن الداخلي وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش والكحل الأسود في قلب العين، كذلك اعتمدت مكياج البشرة البرونزي إلى جانب البلاش البرونزي المشرق على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه البرونزي الزهري المحدد بالكونتور الكراميلي الخفيف.

صيحة أحمر الشفاه الفاقع من ميلا الزهراني

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ومن الصيحات الجمالية المناسبة لكِ في فصل الصيف، تلك التي اعتمدتها النجمة ميلا الزهراني في إحدى إطلالاتها وتحديداً في مهرجان كان السينمائي، حيث اختارت مكياجاً كلاسيكياً، ارتكز على خط الأيلاينر المسحوب فوق جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، ومكياج البشرة الموحد والناعم وأحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع والبارز.

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مكياج برونزي على طريقة نور علي

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ويحتل المكياج البرونزي صيحة ألوان المكياج المناسبة لفصل الصيف عند الكثير من النجمات، فإذا كنتِ من محبات هذا المكياج اختاري أسلوب النجمة نور علي التي تألقت في إحدى إطلالاتها بمكياج برونزي لامع، ارتكز على ظلال العيون البرونزية فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، ومكياج البشرة البرونزي الناعم وأحمر الشفاه باللون النيود.