الامارات | بريطانيا.. حان الوقت لتوديع «القطار الملكي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتخلى العائلة المالكة البريطانية قريباً عن قطارها، كما أعلن أمين خزانة الملك تشارلز الثالث، أول من أمس، تطبيقاً لتخفيض الإنفاق، وتمهيداً لمشروعات تحديث، طاويةً بذلك صفحة أحد الرموز القديمة للملكية.

وقال المسؤول عن النفقات الملكية جيمس تشالمرز في كلمة ألقاها عن الوضع المالي السنوي، إن عائلة الملك ستستخدم في تنقلاتها مستقبلاً مروحيتين، في حين سيُسحب القطار الملكي من الخدمة نظراً إلى ارتفاع كُلفته.

وأوضح أن القطار المكوّن من تسع عربات سيتوقف عن العمل اعتباراً من 2026.

وأضاف تشالمرز الذي يُعرف رسمياً بأمين المحفظة الخاصة: «تماماً كما حُدِّثَت أو كُيِّفَت جوانب عدة من عمل العائلة المالكة لتعكس عالم اليوم، حان الوقت أيضاً لتوديع (القطار الملكي) بحرارة، في وقت نسعى إلى الانضباط (المالي) ونتطلع إلى الأمام فيما يتعلق بدعمنا المالي».

وكانت الملكة فيكتوريا (1837-1901) أول ملكة بريطانية استخدمت قطاراً مخصصاً لها.

وفي 2020، استخدم الأمير وليام وزوجته كيت القطار الملكي في رحلة عبر المملكة المتحدة، لشكر العاملين الذين أدوا دوراً أساسياً في مرحلة جائحة «كوفيد-19»، اجتازا خلالها مسافة نحو 2000 كيلومتر.

وكان من المقرر نقل نعش الملكة إليزابيث الثانية (1952-2022) من اسكتلندا إلى لندن بواسطة هذا القطار، لكن صُرِف النظر عن هذه الخطة في نهاية المطاف لأسباب أمنية.

ووصف تشالمرز هذا الإجراء بأنه مثال على «الانضباط المالي» الذي تطبقه العائلة المالكة.