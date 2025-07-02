الامارات | «ياس ووتروورلد» تُضيف فصلاً جديداً من التشويق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت «ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، أمس، توسعتها الجديدة التي تمتد على مساحة 13 ألفاً و445 متراً مربعاً، لتُقدّم للزوار تجربة غامرة في «المدينة المفقودة» التي تعد امتداداً سردياً لقصة «أسطورة اللؤلؤة المفقودة» التي تشكّل جوهر هوية الوجهة.

وتُضيف التوسعة الجديدة فصلاً جديداً من المتعة والتشويق، من خلال أكثر من 20 لعبة ومنزلقة وتجربة مائية مبتكرة، إضافة إلى مطعم جديد بالكامل، ليبلغ إجمالي عدد العروض أكثر من 60 تجربة ومرفقاً ترفيهياً من الطراز العالمي.

وتتنوع الإضافات بين ألعاب مملوءة بالتحدي والحركة، ومناطق مائية ملائمة للعائلات، ما يعزز من جاذبية المدينة أمام فئات الزوار المختلفة، سواء العائلات أو الأصدقاء أو عشّاق التجارب والمغامرات ومحبي الاكتشاف والتسلية.

ومن بين التجارب الجديدة، تبرز كل من «فلج ريس»، أول منزلقة مائية مزدوجة من نوعها في المنطقة، تُوفّر مساراً تفاعلياً حافلاً بالمسارات السريعة والتحديات التنافسية، ولعبة «غضب بهموت»، التي تمنح محبّي المغامرات تجربة مائية فريدة مملوءة بالمفاجآت، و«الساحل جونيور» التي تقدم للصغار أول جولة بوميرانغو مصغّرة خالية من الجاذبية في المنطقة، تتميز بمنزلقات متعرجة، وزوايا انحدار حادّة، وقفزات عمودية لمغامرة مملوءة بالنشاط والتحدي.

وتشمل الإضافات أيضاً تجربة «المفرس»، وهي منزلقة مائية مستوحاة من البيئة الصحراوية، تنتهي بمنطقة هبوط حيوية، إلى جانب «ريد ديون»، وهي منزلقة مغلقة متعددة الانحناءات صُمّمت خصيصاً لمحبّي التحدي من الصغار.

• 20 لعبة ومنزلقة وتجربة مائية مبتكرة تضمها التوسعة الجديدة.