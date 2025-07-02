الامارات | المستغانمي: مخاطبة الجمهور تتطلّب اعتماد أسلوب سهل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مجمّع اللغة العربية في الشارقة، بالتعاون مع المدينة الجامعية، دورة تدريبية متخصصة بعنوان: «تحرير الأخبار وصياغتها.. مهارات وأساليب»، قدّمها خبير الدراسات والبحوث في المجمع الدكتور بهاء الدين دنديس، بمشاركة 12 موظفاً من كوادر المدينة الجامعية.

واستهدفت الدورة تطوير كفاءات المشاركين في إعداد الأخبار وصياغتها، والارتقاء بمهاراتهم التحريرية واللغوية، بما يعزز من جودة المنتج الإعلامي، ويُمكّنهم من الالتزام بالمعايير المهنية والأسلوبية في العمل الإخباري.

من جهته، قال أمين عام المجمع، الدكتور امحمد صافي المستغانمي، إن أساليب الكتابة تتنوع بحسب غاياتها وأهدافها، وأكد أن الكتابة الإخبارية والصحافية لها سمات خاصة وأسس مهنية تختلف عن غيرها من أنماط الكتابة، ما يستدعي من الموظفين، خصوصاً العاملين في أقسام الاتصال الحكومي، امتلاك معرفة دقيقة بهذه الأساليب، ومهارة عالية في طرق صياغتها.

وأشار إلى أن مخاطبة الجمهور تتطلب اعتماد أسلوب سهل وواضح، يُرسّخ الفكرة في أذهان المتلقين بأبسط العبارات، وهو ما يُشكّل ركناً أصيلاً في بلاغة الخطاب العربي منذ القِدم، مؤكداً أن العمق الحقيقي لا يكون في التعقيد، بل في القدرة على التبسيط من دون إخلال بالمضمون أو المعنى.

وفي ختام الدورة، كرَّم أمين عام مجمع اللغة العربية في الشارقة، المشاركين، ومنحهم شهادات المشاركة تقديراً لتفاعلهم والتزامهم.

. 12 من كوادر المدينة الجامعية شاركوا في دورة: «تحرير الأخبار».