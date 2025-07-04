الامارات | مفاجآت صيف دبي: 20 مليون درهم جوائز للمتسوقين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم مفاجآت صيف دبي 2025 في دورتها الـ28، الأكبر والأكثر تميزاً، فرصة ربح جوائز استثنائية بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون درهم حتى يوم 31 أغسطس، ويشمل ذلك سحوبات وعروضاً ترويجية في مختلف أنحاء المدينة تحت شعار «صيفك ويانا أروع» مع آلاف من فرص الفوز للسكان والزوار على حد سواء.

وتقام مفاجآت صيف دبي بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتتضمن مجموعة من أكبر السحوبات والجوائز التي تقدمها المدينة، بما فيها ملايين الدراهم، والسيارات الفاخرة، والمجوهرات والمشغولات الذهبية الرائعة، إضافة إلى نقاط الولاء، والهدايا الفورية، حيث يمكن لكل عملية شراء أن توفر فرصاً للفوز بجوائز مذهلة، مع آلاف الأنشطة والعروض الترويجية في أبرز مراكز التسوق، ومتاجر التجزئة، وبرامج الولاء في مختلف أنحاء المدينة.

وتقدم حملة سحوبات مفاجآت صيف دبي، التي أطلقتها مجموعة مراكز التسوق في دبي، للمتسوقين فرصة الفوز بواحدة من تسع سيارات نيسان ماجنايت الجديدة كلياً، حيث يحصل كل من ينفق 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة في جميع أنحاء المدينة، على قسيمة سحب رقمية، ويدخل في سحوبات أسبوعية. وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين كل يوم جمعة حتى 1 سبتمبر.

وتعود سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات لتقدم فرصاً مميزة لربح 30 سبيكة ذهبية طوال مفاجآت صيف دبي، حيث يدخل المتسوقون الذين ينفقون 1000 درهم أو أكثر في متاجر المجوهرات المشاركة، في سحوبات أسبوعية. سيتم اختيار 30 فائزاً للفوز بسبائك الذهب بوزن 12 غراماً.

وإضافة إلى ذلك، سيفوز 50 شخصاً من سعداء الحظ بقسيمة مجوهرات بقيمة 3500 درهم لكل منهم، في إطار برنامج فيزا للمجوهرات، حيث يبلغ إجمالي قيمة الجوائز 175 ألف درهم.

وانطلقت 9 أسابيع من العروض الترويجية المذهلة داخل المتاجر في إطار موسم تخفيضات مفاجآت صيف دبي، الذي يستمر طوال فصل الصيف، فيما كانت البداية مع عروض عطلة الصيف التي تستمر حتى 17 يوليو، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 75%على أكثر من 800 علامة تجارية، فيما يزيد على 3000 متجر، إضافة إلى فرص الفوز بجوائز رائعة من خلال مجموعة من الحملات الترويجية المميزة في مراكز التسوق ومتاجر التجزئة.

ويمكن للمتسوقين أن يتوقعوا مفاجآت يومية، مع حملات ترويجية محدودة المدة، مثل عروض فاتورة التسوق الرابحة التي تستمر حتى 17 يوليو، حيث يحصل 210 فائزين من سعداء الحظ على 10 جوائز من 10 علامات تجارية على مدار 21 يوماً عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في متاجر مختارة.

وتتيح حملة مليونير أورا من مفاجآت صيف دبي للعملاء الذين يتسوقون لدى العلامات المشاركة التابعة لمجموعة «الشايع»، فرصة ربح مليون نقطة «أورا». ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم الدخول في سحب مليونير شير، حيث سيحصل أربعة فائزين محظوظين على مليون نقطة شير لكل منهم.