الامارات | «أسرار الدحيح» في مقر المؤثرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم «مقر المؤثرين»، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز» أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، ورشة عمل تفاعلية، بعنوان «أسرار الدحيح.. ماستر كلاس في صناعة المحتوى على يوتيوب»، يقدمها فريق «الدحيح» ويتقدمهم صانع المحتوى الإبداعي أحمد الغندور المشهور بـ«الدحيح».

ويشارك في الورشة التي تهدف إلى تمكين المواهب الشابة في مجال صناعة المحتوى الرقمي، عدد من صُنّاع المحتوى الصاعدين والمؤثرين الموهوبين الذين يتطلعون إلى تطوير مهاراتهم في صناعة المحتوى الطويل على منصة يوتيوب.

«أسرار الدحيح»

ويستعرض فريق عمل «الدحيح» خلال ورشة العمل، أسرار صناعة المحتوى الطويل على «يوتيوب»، ويكشف صانع المحتوى أحمد الغندور، طريقة عمل الفريق في إنتاج محتوى هادف، يلبي تطلعات المتابعين، ويحقق انتشاراً ويترك أثراً إيجابياً في المجتمع، ويقود المشاركين في رحلة شاملة تبدأ من تطوير الفكرة، مروراً بمرحلة الإعداد، وصولاً إلى الإنتاج والنشر، ويكشف عن الأساليب الإبداعية، والأسرار الإنتاجية التي تجعل المحتوى مشوّقاً وفاعلاً.

بيئة نموذجية

وقال مدير «مقر المؤثرين» الدكتور محمد الغفلي: تأتي ورشة عمل «أسرار الدحيح»، ضمن سلسلة برامج تدريبية يُنظّمها «مقر المؤثرين»، وتسعى إلى دعم صناعة المحتوى الهادف في المنطقة العربية، من خلال تمكين المواهب العربية من أدوات وتقنيات صناعة المحتوى، بما يساعدهم على تحقيق النمو والتميّز على الساحة العالمية. وأضاف: «يشكل (مقر المؤثرين) منصة حقيقية لدعم المواهب الإبداعية في صناعة المحتوى، ويوفر بيئة نموذجية تسهم في تدريب صُنّاع المحتوى الصاعدين على تقديم محتوى هادف يجمع بين العلم والترفيه وتمنحهم تجربة إعلامية تفاعلية تلبي متطلباتهم المعرفية وتواكب التحول الرقمي في المنطقة والعالم».

تجربة متكاملة

وقال صانع المحتوى أحمد الغندور: «يُعدّ (مقر المؤثرين) في دبي، نقطة التقاء للمبدعين وصُنّاع المحتوى من مختلف أنحاء العالم، ويعمل على ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى الهادف، حيث يوفر بيئة عمل مشجعة ومحفّزة تحتوي على كل ما يحتاج إليه المبدع ليطوّر أدواته، ويصل بصوته إلى العالم».

سفير قمة المليار متابع

أحمد الغندور هو أحد أكثر صُنّاع المحتوى العربي متابعة، بنحو 12 مليون متابع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي: (يوتيوب، فيس بوك، إنستغرام، تيك توك)، وسجلت حلقات برنامجه «الدحيح»، الذي يقدمه بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد أكثر من 1.215 مليار مشاهدة، فيما بلغ مجمل المشاهدات مع حلقات البرنامج الذي دخل موسمه السابع أكثر من 59.8 مليون مشاهدة. وتم اختياره سفيراً للنسخة الثانية من قمة المليار متابع، وفي النسخة الثالثة من القمة اختير سفيراً وعضواً في لجنة تحكيم جائزة قمة المليار متابع، تقديراً لإسهاماته في صناعة المحتوى الإيجابي والهادف.

أحمد الغندور:

• «مقر المؤثرين» في دبي، نقطة التقاء للمبدعين وصُنّاع المحتوى من مختلف أنحاء العالم، ويعمل على ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى الهادف.

محمد الغفلي:

• «مقر المؤثرين» يُشكّل منصة لدعم المواهب في صناعة المحتوى تمنحهم تجربة إعلامية تفاعلية تواكب التحول الرقمي في المنطقة والعالم.