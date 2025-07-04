الامارات | 80 منتسباً في ورشة «روبوتات مليحة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت اللجنة المنظمة لفعاليات صيف الشارقة بنادي مليحة الثقافي الرياضي ورشة تفاعلية نوعية في مجال الروبوتات والبرمجة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «فن روبوتيك»، بمشاركة أكثر من 80 منتسباً من مختلف الفئات العمرية، ضمن برامج النادي الهادفة إلى تمكين الناشئة معرفياً وتكنولوجياً، واستثمار الإجازة الصيفية في تطوير مهاراتهم بأساليب حديثة تجمع بين المتعة والتعليم.

وجرى تزويد المشاركين بأساسيات التعامل مع مكوّنات الروبوت، وتعلّم طرق التركيب السليم، ما أسهم في تعزيز مهاراتهم التقنية والفنية في بيئة عملية تفاعلية.

وانتقل المشاركون بعد ذلك إلى مرحلة أكثر تقدماً، تمثلت في تصميم الخوارزميات الخاصة بتشغيل الروبوتات، باستخدام بيئات برمجية مناسبة للفئة العمرية، حيث قام كل فريق ببرمجة الروبوت لأداء مهام محددة ضمن تحديات ممتعة تجمع بين الترفيه والهدف التعليمي، مثل التوجه إلى نقطة معينة، أو تفادي العقبات، أو نقل عناصر من موقع إلى آخر بدقة.