الامارات | تعاون بين «تريندز» و«الأبحاث الاستراتيجية» الأردني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، اتفاقية تعاون مع مركز الأخبار للدراسات والأبحاث الاستراتيجية في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات النشر العلمي، إضافة إلى التنظيم المشترك للفعاليات والندوات البحثية والعلمية التي تخدم الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، الدكتور محمد عبدالله العلي، والمدير التنفيذي لمركز الأخبار للدراسات والأبحاث الاستراتيجية الأردني، سيف منور الربيعات، بحضور عدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات في تريندز.