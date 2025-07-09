تسريحات شعر من أسبوع الهوت كوتور في باريس.. لمسات تُعيد رسم الأناقة الشتوية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 10:19 صباحاً - في اليوم الثاني من أسبوع الهوت كوتور الباريسي لموسم خريف وشتاء 2025-2026، لم تكتفِ دور الأزياء العالمية بخطف الأنظار عبر الأقمشة الفاخرة والتفاصيل المبتكرة، بل ارتقت بالرؤية الجمالية إلى مستوى جديد عبر تسريحات شعر أنيقة ومبتكرة، تناغمت بشكل فني مع أزياء الكوتور الراقية. فقد تحوّلت تسريحات شعر العارضات في عروض دور مثل Chanel، Schiaparelli، وYanina Couture إلى لوحات حيّة تنطق بالأناقة، جمعت بين الكلاسيكية الباريسية واللمسات العصرية الجريئة. وبهذا، تحوّلت تسريحات الشعر في عروض أسبوع الموضة في باريس إلى لوحة فنية تروي قصصاً مختلفة، وتعكس شخصية كل امرأة تبحث عن التفرّد والتجديد في إطلالاتها.

تابعي مع "الخليج 365" وتعرّفي إلى أجمل تسريحات الشعر التي برزت في عروض الهوت كوتور لخريف وشتاء 2025-2026. أيُّ تسريحة أعجبتك أكثر؟ شاركينا رأيك.

تسريحة شعر شينيون مبتكرة من فان دير كيمب

من عرض فان دير كيمب Van Der Kemp- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

خلال أسبوع الهوت كوتور الباريسي لموسم خريف وشتاء 2025-2026، خطفت الأنظار عارضة دار فان دير كيمب Van Der Kemp بتسريحة مرفوعة فاخرة، بأسلوب يُعيد تعريف مفاهيم الجمال الشتوي الراقي. بخطوطها البنيوية الدقيقة وحجمها المتوازن، قدّمت هذه التسريحة مفهوماً جديداً للرفعة الكلاسيكية. فما يميّز هذه التسريحة ارتفاعها اللافت، والتنفيذ الهندسي عند الخلفية، الذي أضفى إحساساً بالقوة والفخامة في آنٍ معاً. تناسب هذه التسريحة المرأة التي تبحث عن إطلالة قوية، وراقية، وذات حضور لا يُنسى في مناسباتها الشتوية.

تسريحة الكعكة الحلزونية من آشي ستوديو

من عرض آشي ستوديو Ashi Studio- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في عرض دار آشي ستوديو Ashi Studio ضمن أسبوع الهوت كوتور في باريس لموسم خريف وشتاء 2025-2026، برزت تسريحة شعر مشدودة بإحكام، ومُنفّذة بخطوط هندسية دقيقة، ما جعلها تبدو كقطعة فنية ثلاثية الأبعاد، تثبت أن البساطة يمكن أن تكون لافتة عند تنفيذها بحرفية عالية. هذه التسريحة، تعكس ذوقاً رفيعاً للمرأة الباحثة عن التفرّد في مناسباتها الرسمية، ضمن إطار من الرقيّ المعاصر.

تسريحة مرفوعة أنيقة مع شريط جانبي من يانينا كوتور

من عرض يانينا كوتور Yanina Couture-- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

لفتت الأنظار تسريحة شعر مرفوعة بإتقان ومزيّنة بشريط جانبي أسود، بأسلوب أنيق ونابض بالأنوثة، التي برزت في عرض دار يانينا كوتور Yanina Couture، خلال أسبوع الهوت كوتور الباريسي لخريف وشتاء 2025-2026.ارتكزت التسريحة على تصفيف الشعر بطريقة مشدودة بعناية، ومرفوعة إلى الخلف بطريقة تعكس النقاء والبساطة. هذه التسريحة تُعيد ترجمة نعومة الخمسينات مع أناقة العصر الحديث. وهي مثالية للمرأة التي تبحث عن إطلالة ناعمة ومتناغمة، سواء في المناسبات الشتوية أو الأعراس الراقية، من دون أن تتخلّى عن طابعها الشبابي.

تسريحة ذيل الحصان المبلل من إيريس فان هيربن

من عرض إيريس فان هربين Iris Van Herpen- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في عرض دار إيريس فان هيربن Iris Van Herpen ضمن أسبوع الهوت كوتور الباريسي لموسم خريف وشتاء 2025-2026، برزت تسريحة ذيل الحصان المبلل بأسلوب ناعم وانسيابي؛ لتتماهى مع الخطوط السائلة للأزياء. جاء الشعر مصقولاً بإتقان إلى الخلف، بلمعة مائية، وتمّ ربطه عند أسفل الرأس بذيل حصان بسيط، ينسدل على الظهر بحركة ناعمة وطبيعية؛ ليخلق تبايناً جذّاباً مع الملامح الهادئة والبشرة المضيئة. هذه التسريحة تعكس شخصية المرأة الحالمة، التي ترى في الشعر أداة تعبير بصري أكثر منه مجرّد تفصيل جمالي.

تسريحة الغرّة الحادة الهندسية من آشي ستوديو

من عرض آشي ستوديو Ashi Studio- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

خطفت الأنظار تسريحة الغرّة الهندسية الشكل في عرض دار آشي ستوديو Ashi Studio، ضمن أسبوع الهوت كوتور في باريس لموسم خريف وشتاء 2025-2026؛ حيث جاءت الغرّة قصيرة، مستقيمة ومقطوعة بخطوط حادّة، تنحدر بزوايا حادة عند الأطراف، ما أضفى على الوجه ملامح حادّة. تناغمت الغرة مع تسريحة الشعر المسحوب والمصقول إلى الخلف، بأسلوب يشبه القناع الفني أو القطعة المعمارية الدقيقة. تسريحة الغرة هذه، تليق بالمرأة الجريئة، التي لا تخشى كسر القواعد الجمالية واعتماد إطلالات غير تقليدية.

تسريحة ذيل الحصان المنخفض مع الشريط الأسود من جولي دي ليبران

من عرض جولي دو ليبران Julie De Libran- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

يبدو أن تسريحة ذيل الحصان، تحتلّ الصدارة في صيحات تسريحات الشعر لخريف وشتاء 2026؛ حيث برزت بشكل لافت في عروض أسبوع الهوت الباريسي لموسم خريف وشتاء 2025-2026، لا سيما في عرض جولي دي ليبران Julie De Libran بأسلوب منخفض غير مشدود، ومزيّن بشريط أسود مخملي، ما أعادنا إلى الأجواء الباريسية الكلاسيكية بلمسة حالمة. وتعدّ هذه التسريحة خياراً مثالياً لكل منْ تبحث عن إطلالة شتوية راقية وسهلة التنفيذ، بلمسة شاعرية لا تخلو من العصرية.

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تسريحة الكعكة المبللة الفخمة من جورج حبيقة

من عرض جورج حبيقة Georges Hobeika- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

أما في عرض دار جورج حبيقة Georges Hobeika، خلال أسبوع الهوت كوتور الباريسي لخريف وشتاء 2025-2026، فحضرت تسريحة الكعكة المبللة والمشدودة كواحدة من أبرز الصيحات التي عبّرت عن الرقيّ العصري والأنوثة. كما جاءت هذه التسريحة على شكل كعكة كلاسيكية منخفضة وثابتة، ارتكزت عند أسفل الرأس بخط نظيف ومحترف؛ لتُجسّد الجمال البسيط الذي لا يخلو من الفخامة. هذه التسريحة مثالية للإطلالات المسائية أو حفلات الشتاء الراقية.

تسريحة الكاريه مع الغرّة الريترو من تمارا رالف

من عرض تمارا رالف Tamara Ralph- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تألقت عارضة دار تمارا رالف Tamara Ralph، ضمن أسبوع الهوت كوتور الباريسي لخريف وشتاء 2025-2026، بتسريحة شعر استثنائية جمعت بين قصّة الكاريه العصري والغرّة الجانبية بأسلوب الريترو؛ لتمنحنا تسريحة خارجة عن المألوف، تحتفي بجمال التفاصيل وتعيد إحياء سحر الماضي بلمسة مبتكرة. وجاءت خصلات الشعر مصقولة بدقة بأسلوب مبلل، مع الغرّة الجانبية، المصففة بشكل فني على شكل تموّجات ناعمة ومحددة بدقة عند الجبين، بأسلوب مستوحى من عشرينيات القرن الماضي، لكن بروح هندسية تواكب تطلّعات الموسم القادم.