الامارات | باربي مصابة بـ «السكري».. تعزز التــعــاطف مع الأطفال المرضى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «ماتيل» إطلاق أول دمية باربي مصابة بداء السكري من النوع الأول، بهدف «تعزيز الشعور بعدم الإقصاء وبالتعاطف» مع المصابين بهذا المرض الذي يطال ملايين الأطفال في العالم، وفق الشركة الأميركية.

وقالت كريستا بيرغر، النائبة الأولى لرئيس ماركة باربي: «من خلال توسيع خط إنتاجنا وإضافة دمى ترمز إلى أشخاص مصابين بحالات طبية، مثل داء السكري من النوع الأول، يمكننا تمثيل مرضى السكري، ومواصلة مهمتنا في جعل اللعب أكثر شمولية، ليتمكن كل طفل من رؤية نفسه في القصص التي يتخيلها والدمى التي يحبها».

وتلقت عارضة الأزياء البريطانية، ليلا موس، ابنة عارضة الأزياء، كيت موس، التي تعاني داء السكري من النوع الأول منذ طفولتها، دمية باربي تحمل صورتها، وقالت: «إن رؤية دمى باربي مصابة بداء السكري من النوع الأول، والحصول على دمية باربي تشبهني، أمر غريب ومميز في آن». وخلال أسبوع الموضة في ميلانو عام 2021، شاركت ليلا موس في عرض أزياء، وظهرت مع مضخة الأنسولين الخاصة بها.