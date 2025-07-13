الامارات | مفاجآت صيف دبي.. الأسبوع الثالث ينبض بالموسيقى والفرح

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت صيف دبي.. الأسبوع الثالث ينبض بالموسيقى والفرح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل مفاجآت صيف دبي 2025 في أسبوعها الثالث تحويل المدينة إلى وجهة صيفية مثالية، إذ تقدم أنشطة ترفيهية استثنائية وممتعة لكل أفراد العائلة حتى 31 أغسطس المقبل.

ويمثل هذا الأسبوع المرحلة الأخيرة من عروض عطلة الصيف، فيما يستمر برنامج «المفاجآت» الحافل الذي يضم آلاف العروض والأنشطة، مع مجموعة نابضة بالحياة من الحفلات الموسيقية، وفعاليات اللياقة البدنية، وأنشطة مراكز التسوق، والمخيمات الصيفية التي تقام في مختلف أرجاء المدينة.

الفن الرقمي

ويمكن الاستمتاع بالدخول إلى عالم فريدا كاهلو، في مسرح الفن الرقمي، مع معرض «فيفا لا فريدا»، الذي يقدم تقنية عرض بزاوية 360 درجة للاحتفاء بحياة الفنانة الشهيرة وأعمالها. ويُقام المعرض في تواريخ محددة خلال هذا الشهر (13 و16 و23 و30 و31 الجاري)، إذ تضفي هذه التجربة المزيد من الحيوية على الصور الذاتية واللوحات الرمزية الخاصة بالفنانة الشهيرة، والتي تحكي قصصاً تدور حول الصمود، والهوية، والانتصار الشخصي. وسيصحب المعرض الزوار لاستكشاف كيف حوّلت فريدا تحدياتها الحياتية إلى سرديات بصرية قوية تلهم الجميع.

ويمكن لعشاق الموسيقى الاستماع، اليوم، إلى أوركسترا الإمارات الفيلهارمونية، في رحلة مع عرض «حول العالم في 60 دقيقة»، وهو حفل موسيقي عائلي مصمم لإلهام عقول الشباب في مسرح الفن الرقمي. ويقدم العرض التفاعلي فرقة تضم عازفي آلات وترية ونفخ، إذ يمزج بين الموسيقى الحية ورواية القصص الجذابة والمؤثرات البصرية. وسيسافر الأطفال حول العالم من خلال الموسيقى، ويتعلمون حقائق ثقافية ممتعة، بينما يستمتعون بمقطوعات موسيقية خالدة من إسبانيا إلى الأرجنتين، ما يعد طريقة ممتعة تتيح للعائلات تجربة الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية في أجواء مميزة.

وسيكون المغني وكاتب الأغنيات الفلبيني الشهير TJ Monterde الحائز جوائز عالمية، بانتظاركم، اليوم، في «كوكا كولا أرينا» خلال حفل ضمن جولته العالمية. وستنضمّ إليه في الأمسية زوجته وشريكة مسيرته الفنية، التي ستضفي المزيد من الألق على الحفل.

كما تستضيف مفاجآت صيف دبي، اليوم، أول سباق جري خاص بها في ابن بطوطة مول، وتدعو الجمهور للمشاركة في سباقات لمسافة 2.5 كيلومتر، أو خمسة كيلومترات، أو 10 كيلومترات في مكان مكيف.

مخيمات

وسينطلق غداً مخيم «رواد الثقافة المستقبليون» الصيفي في متحف الاتحاد. ويجمع المخيم الذي يستمر أسبوعين بين التاريخ، والعلوم، والثقافة، والمغامرات من خلال أيام مخصصة لسرد القصص، والحرف اليدوية، والألعاب، والرحلات، إذ صُمم البرنامج لتنمية مهارات القيادة، والعمل الجماعي، وتشجيع الأطفال على المساهمة في مجتمعاتهم ووطنهم.

ويستهدف مخيم مغامرات التراث الصيفي، الذي ينطلق غداً أيضاً، ويستمر حتى 25 الجاري في متحف الشندغة، الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ست سنوات و12 سنة، ليعرّفهم على علم الآثار والتراث من خلال ورش عمل متخصصة، وألعاب استكشافية، وجلسات تفاعلية في أجواء متحف حقيقية.

وتشمل الأنشطة ترميم القطع الأثرية، وتحديات الحصول على شارات، واستكشاف التاريخ.

وفي مدينة الطفل، بحديقة الخور، ينظم مخيم بلدية دبي الصيفي حتى 31 الجاري، ويدعو الأطفال لتعلم مهارات جديدة من خلال أنشطة ممتعة وعملية. وصُمم البرنامج لتحقيق أقصى استفادة من العطلة الصيفية، إذ يجمع بين الإبداع والتعلم واللعب.

حديقة مائية

وفي فستيفال باي، بدبي فستيفال سيتي مول، يمكن خلال مفاجآت صيف دبي الاستمتاع بمنطقة الألعاب المائية المناسبة لجميع أفراد العائلة، والمستوحاة من عالم مدهش الشهير.

ويُعد هذا الحدث الجديد أحد أبرز فعاليات «المفاجآت» لهذا العام، إذ يمنح الأطفال من جميع الأعمار فرصة للاستمتاع بتجارب التزحلق المائية، ومناطق الرش بالماء، وكذلك المغامرات والألعاب التفاعلية.

وتشمل التجارب الجديدة بطاقة مدهش الصيفية في دبي فستيفال سيتي مول التي تستمر حتى 30 أغسطس المقبل. وتدعو العائلات إلى المشاركة في مغامرة تضيف المزيد من المرح والمكافآت إلى تجربتهم داخل مركز التسوق، إذ يمكن للأطفال الحصول على الأختام من خلال المشاركة في ألعاب وأنشطة ممتعة وملء البطاقة للدخول في سحب للفوز ببطاقة هدايا.

كما يمكن للعائلات زيارة متجر مدهش المليء بالمنتجات الجديدة كلياً، والأنشطة التفاعلية، والهدايا التذكارية المرحة.

وفي مركز دبي التجاري العالمي، ستختتم سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» فعالياتها، اليوم، مع حفل تحييه مجموعة من المواهب الاستثنائية تشمل المغني وكاتب الأغاني «الأخرس»، ومغني الراب بيغ سام، ونجمة موسيقى البوب البديلة لانا لوباني.

عروض وتخفيضات

وتقدم مفاجآت صيف دبي، أسبوعاً جديداً من العروض الترويجية، وفرص الفوز بجوائز قيمة، فضلاً عن الآلاف من تجارب التسوق، وفعاليات التجزئة.

وبدأ العد التنازلي لاختتام عروض عطلة الصيف التي تستمر حتى 17 الجاري، التي تواصل تقديم تخفيضات وعروضاً حصرية على أكثر من 800 علامة فيما يزيد على 3000 متجر، إضافة إلى فرص الفوز بجوائز عبر مجموعة متنوعة من السحوبات.

وتعد عروض عطلة الصيف التجربة الأولى من بين ثلاث تجارب استثنائية متنوعة للتسوق، يقدمها قطاع التجزئة خلال مفاجآت صيف دبي، وتشمل تخفيضات تراوح بين 25 و75% على مئات العلامات المشاركة في مختلف أنحاء المدينة، إلى جانب حملة «أنفق واربح» في «ميركاتو»، ومراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي آوتليت مول، إلى جانب مكافآت برامج الولاء مثل «تيكت»، و«أورا»، وعرض فاتورة التسوق الرابحة خلال مفاجآت صيف دبي.

ومن أبرز العروض الترويجية أيضاً: فعالية «فوياج كلوب» في سيتي سنتر مردف، إذ تتميز هذه الفعالية الموسمية المستوحاة من الريفييرا الفرنسية، بتصميمها المميز على طراز نادي شاطئي مع ورش عمل صيفية، ومساحة فنية إبداعية، وعروض حصرية لعلامات، وألعاب، ومأكولات ومشروبات.

ويمكن لزوار مول الإمارات الانطلاق في رحلة إلى عصور ما قبل التاريخ تذكّرهم ببوابات حديقة الديناصورات الشهيرة، إذ تجمع هذه الفعالية بين محطات ذات طابع خاص وعناصر تفاعلية لتجربة لا تُنسى لجميع الأعمار، حتى 23 الجاري.

ولعشاق كرة القدم، يمكن الاطلاع على عالم لاعب الكرة الشهير ليونيل ميسي مع مجموعة من الألعاب التفاعلية، وفرص التقاط الصور، ومناطق تحدي المهارات، والمنتجات الحصرية، في دبي فستيفال سيتي مول، حتى 31 أغسطس المقبل.

فيما تقدم مجموعة دبي للمجوهرات أرقى العروض، إلى جانب فرص ربح خلال مفاجآت صيف دبي.

وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي على قسيمة سحب رقمية تتيح لهم فرصة الفوز بواحدة من تسع سيارات نيسان ماجنيت الجديدة.

ختام أسبوع المطاعم

يختتم اليوم أسبوع الصيف للمطاعم الذي يقدم تجربة طعام مميزة في دبي بأفضل الأسعار في أكثر من 65 مطعماً تقدم أشهى المأكولات. ويسلّط الحدث الضوء على أفضل وجهات تناول الطعام المحلية والعالمية، مع تخفيضات تزيد على 30%.

. يمكن الاستمتاع بالدخول إلى عالم فريدا كاهلو، في مسرح الفن الرقمي، مع معرض يحتفي بحياة الفنانة الشهيرة وأعمالها.

. حفل «حول العالم في 60 دقيقة»، اليوم، مصمم لإلهام عقول الشباب، ويمزج بين الموسيقى الحية ورواية القصص الجذابة.

. 31 أغسطس المقبل، موعد اختتام «المفاجآت».