الامارات | الوجهة.. برواز دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برواز دبي، وإطارها العملاق الجميل الذي أصبح من أبرز المعالم والوجهات السياحية التي تستقطب الزوار، كباراً وصغاراً، ممن يسعون إلى إلقاء نظرة بانورامية على كل ما تضمه المدينة، والاستمتاع بمشاهدتها من الأعالي، والتقاط صور تذكارية لها من زوايا مختلفة، تنطق جميعها بالروعة، وتختصر حكايات دبي ما بين الأمس واليوم والغد، وطموحاتها التي لا تتوقف.